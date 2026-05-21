Πορτογαλία: Έκλαιγαν και ήταν φοβισμένα, δήλωσε οδηγός που βρήκε τα παιδιά 3 και 5 ετών να περιφέρονταν μόνα τους σε αυτοκινητόδρομο
Τα παιδιά διέμεναν με τον πατέρα τους στη Γαλλία και εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν απαχθεί από τη μητέρα τους
Δύο παιδιά γαλλικής υπηκοότητας, ηλικίας 3 και 5 ετών, εντοπίστηκαν μόνα τους το απόγευμα της Τρίτης σε επαρχιακό δρόμο στην Πορτογαλία, προκαλώντας κινητοποίηση των Aρχών, ενώ οι έρευνες στρέφονται πλέον στη μητέρα τους, η οποία φέρεται να τα είχε μεταφέρει παράνομα από τη Γαλλία.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τα δύο αγόρια βρέθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο, που συνδέει την πόλη Αλκάσερ ντο Σαλ με το παραθαλάσσιο θέρετρο Κομπορτά. Το ζευγάρι των οδηγών που τα εντόπισε, η Ευγενία και ο Αρτούρ Κίντας, δήλωσαν πως κινούνταν στον δρόμο περίπου στις 19:30 όταν παρατήρησαν τα δύο παιδιά να περπατούν μόνα τους και εμφανώς τρομαγμένα.
«Έκλαιγαν και ήταν φοβισμένα. Σταμάτησα αμέσως», δήλωσε ο Αρτούρ Κίντας στην πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã. Όπως περιέγραψε, τα παιδιά δεν είχαν επάνω τους έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά κρατούσαν σακίδια με ρούχα, τρόφιμα και νερό.
Ο ίδιος ανέφερε επίσης στο CNN Portugal ότι τα δύο παιδιά φώναζαν τον πατέρα τους, ενώ ο μεγαλύτερος από τους δύο, ηλικίας 5 ετών, του περιέγραψε πώς βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε δασική περιοχή.
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού, το παιδί είπε ότι οι γονείς τους τούς οδήγησαν σε δάσος, τους έδεσαν τα μάτια και τους άφησαν εκεί με την πρόφαση ενός παιχνιδιού. «Τους είπαν να ψάξουν ένα παιχνίδι και τους άφησαν στο δάσος», φέρεται να είπε ο μικρός.
Πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τα παιδιά διέμεναν με τον πατέρα τους στη Γαλλία και εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχαν απαχθεί από τη μητέρα τους. Η ίδια, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, φέρεται να τα μετέφερε στην Πορτογαλία μέσω της περιοχής Μπραγκάνσα.
Οι Αρχές συνδέουν την υπόθεση με εξαφάνιση γυναίκας και δύο παιδιών που είχε δηλωθεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ίδια γυναίκα φέρεται να είχε εγκαταλείψει και ακόμη ένα παιδί, ηλικίας 16 ετών.
Αφού μετέφερε τα παιδιά στο σπίτι του για να τα προστατεύσει, ο οδηγός ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Λίγη ώρα αργότερα, τα παιδιά παραλήφθηκαν και μεταφέρθηκαν σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων.
Εξετάστηκαν από γιατρούς σε νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης και στη συνέχεια παραδόθηκαν στις υπηρεσίες της γαλλικής πρεσβείας στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές Αρχές, κανένα επίσημο σήμα εξαφάνισης δεν είχε καταχωρηθεί μέχρι τη στιγμή που βρέθηκαν.
«Τα παιδιά είναι ασφαλή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της GNR, ενώ η γαλλική πρεσβεία απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, η μητέρα των δύο παιδιών αναζητείται από τις Αρχές.
