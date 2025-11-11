Παράνομη η χωρίς άδεια χρήση στίχων από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, έκρινε δικαστήριο στο Μόναχο
Παράνομη η χωρίς άδεια χρήση στίχων από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, έκρινε δικαστήριο στο Μόναχο
Σύμφωνα με την απόφαση, αυτό αποτελεί παραβίαση της γερμανικής νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων
Παράνομη έκρινε τη χωρίς άδεια χρήση στίχων τραγουδιών από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης το Κρατιδιακό Δικαστήριο του Μονάχου σε υπόθεση της γερμανικής εταιρίας πνευματικών δικαιωμάτων (GEMA) εναντίον της OpenAI, παρόχου του ChatGPT.
Εάν μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί στίχους τραγουδιών χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη σχετική άδεια, παραβιάζει τη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, απεφάνθη το δικαστήριο, υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρήματα της GEMA, ότι η αυτόματη χρήση στίχων τραγουδιών συνιστούσε μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή και διανομή.
Από την πλευρά της, η GEMA δεν επιδιώκει την απαγόρευση χρήσης των στίχων, αλλά την αποζημίωση των δικαιούχων, ενώ η σημερινή απόφαση δεν είναι δεσμευτική, καθώς η OpenAI έχει το δικαίωμα έφεσης.
«Έχουμε έναν εξαιρετικά έξυπνο κατηγορούμενο, ικανό να αναπτύξει τεχνολογίες αιχμής. Φαίνεται εκπληκτικό το γεγονός ότι δεν συνειδητοποιεί πως, αν θέλεις να κατασκευάσεις κάτι, τα απαραίτητα εξαρτήματα τα αποκτάς και δεν χρησιμοποιείς ξένη ιδιοκτησία. Αυτό που κάνει ο εναγόμενος δεν διαφέρει από αυτό που κάνουν άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου, οι οποίες πρέπει να αποκτήσουν άδεια προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα έργα κάποιων δημιουργών», δήλωσε ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της GEMA, Κάι Βελπ, και εξέφρασε την ελπίδα η απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου να χρησιμεύσει ως βάση για αντίστοιχες υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη.
Εάν μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί στίχους τραγουδιών χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη σχετική άδεια, παραβιάζει τη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, απεφάνθη το δικαστήριο, υιοθετώντας σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρήματα της GEMA, ότι η αυτόματη χρήση στίχων τραγουδιών συνιστούσε μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή και διανομή.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η OpenAI θα κληθεί να καταβάλει αποζημίωση για ό,τι έχει χρησιμοποιήσει έως τώρα, μεταξύ των οποίων κάποια ιδιαίτερα δημοφιλή στον γερμανόφωνο χώρο, όπως το «Männer» του Χέρμπερτ Γκρενεμάιερ και το χριστουγεννιάτικο «In der Weihnachtsbäckerei» του Ρολφ Τσουκόφσκι.
#BREAKING A German court rules that OpenAI violated copyright on nine popular songs in a lawsuit filed by music rights group GEMA pic.twitter.com/B9sRX4D1Ft— dpa news agency (@dpa_intl) November 11, 2025
Από την πλευρά της, η GEMA δεν επιδιώκει την απαγόρευση χρήσης των στίχων, αλλά την αποζημίωση των δικαιούχων, ενώ η σημερινή απόφαση δεν είναι δεσμευτική, καθώς η OpenAI έχει το δικαίωμα έφεσης.
«Έχουμε έναν εξαιρετικά έξυπνο κατηγορούμενο, ικανό να αναπτύξει τεχνολογίες αιχμής. Φαίνεται εκπληκτικό το γεγονός ότι δεν συνειδητοποιεί πως, αν θέλεις να κατασκευάσεις κάτι, τα απαραίτητα εξαρτήματα τα αποκτάς και δεν χρησιμοποιείς ξένη ιδιοκτησία. Αυτό που κάνει ο εναγόμενος δεν διαφέρει από αυτό που κάνουν άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου, οι οποίες πρέπει να αποκτήσουν άδεια προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα έργα κάποιων δημιουργών», δήλωσε ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της GEMA, Κάι Βελπ, και εξέφρασε την ελπίδα η απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου να χρησιμεύσει ως βάση για αντίστοιχες υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη.
Ειδήσεις σήμερα:
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν
Τζέικομπ Ελόρντι: Το βίντεο με τη μεταμόρφωσή του για τον ρόλο του στον «Φρανκενστάιν» - Το μακιγιάζ κράτησε 11 ώρες
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν
Τζέικομπ Ελόρντι: Το βίντεο με τη μεταμόρφωσή του για τον ρόλο του στον «Φρανκενστάιν» - Το μακιγιάζ κράτησε 11 ώρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα