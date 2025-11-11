Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Συγκλονιστικό βίντεο: Γέφυρα καταρρέει στη νοτιοδυτική Κίνα λίγους μήνες αφότου δόθηκε στην κυκλοφορία
Συγκλονιστικό βίντεο: Γέφυρα καταρρέει στη νοτιοδυτική Κίνα λίγους μήνες αφότου δόθηκε στην κυκλοφορία
Οι Αρχές πιστεύουν ότι οι ρωγμές στην κοντινή πλαγιά του βουνού, που πιθανώς προκλήθηκαν από τη συσσώρευση νερού από ένα κοντινό φράγμα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο συμβάν
Κατέρρευσε μέρος μιας μεγάλης γέφυρας, που άνοιξε πρόσφατα, την Τρίτη (11/11) στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, κατά μήκος της εθνικής οδού 317 που συνδέει την ενδοχώρα της χώρας με το Θιβέτ, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
Κατέρρευσαν η γέφυρα πρόσβασης και το οδόστρωμα προκαλώντας κατολισθήσεις.
Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ανάδοχος Sichuan Road & Bridge Group στα social media.
Σύμφωνα με το reuters, η αστυνομία της πόλης Maerkang είχε απαγορεύσει την πρόσβαση στη γέφυρα Hongqi, μήκους 758 μέτρων, το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την εμφάνιση ρωγμών σε κοντινές πλαγιές και δρόμους και την παρατήρηση μετατοπίσεων στο έδαφος ενός βουνού, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση.
The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025
Κατέρρευσαν η γέφυρα πρόσβασης και το οδόστρωμα προκαλώντας κατολισθήσεις.
Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ανάδοχος Sichuan Road & Bridge Group στα social media.
Ειδήσεις σήμερα:
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν
Τζέικομπ Ελόρντι: Το βίντεο με τη μεταμόρφωσή του για τον ρόλο του στον «Φρανκενστάιν» - Το μακιγιάζ κράτησε 11 ώρες
Καραχάλιος: Είχαμε σχεδιάσει με Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά - Ποιοι είναι οι σύμβουλοί της
Συνετρίβη τουρκικό μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν
Τζέικομπ Ελόρντι: Το βίντεο με τη μεταμόρφωσή του για τον ρόλο του στον «Φρανκενστάιν» - Το μακιγιάζ κράτησε 11 ώρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα