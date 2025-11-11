Συγκλονιστικό βίντεο: Γέφυρα καταρρέει στη νοτιοδυτική Κίνα λίγους μήνες αφότου δόθηκε στην κυκλοφορία
Κίνα Κατάρρευση γέφυρας

Συγκλονιστικό βίντεο: Γέφυρα καταρρέει στη νοτιοδυτική Κίνα λίγους μήνες αφότου δόθηκε στην κυκλοφορία

Οι Αρχές πιστεύουν ότι οι ρωγμές στην κοντινή πλαγιά του βουνού, που πιθανώς προκλήθηκαν από τη συσσώρευση νερού από ένα κοντινό φράγμα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο συμβάν

Συγκλονιστικό βίντεο: Γέφυρα καταρρέει στη νοτιοδυτική Κίνα λίγους μήνες αφότου δόθηκε στην κυκλοφορία
Κατέρρευσε μέρος μιας μεγάλης γέφυρας, που άνοιξε πρόσφατα, την Τρίτη (11/11) στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, κατά μήκος της εθνικής οδού 317 που συνδέει την ενδοχώρα της χώρας με το Θιβέτ, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Σύμφωνα με το reuters, η αστυνομία της πόλης Maerkang είχε απαγορεύσει την πρόσβαση στη γέφυρα Hongqi, μήκους 758 μέτρων, το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την εμφάνιση ρωγμών σε κοντινές πλαγιές και δρόμους και την παρατήρηση μετατοπίσεων στο έδαφος ενός βουνού, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση.

Κατέρρευσαν η γέφυρα πρόσβασης και το οδόστρωμα προκαλώντας κατολισθήσεις.

Η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο ανάδοχος Sichuan Road & Bridge Group στα social media.

