Λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες προσέκρουσε σε αποβάθρα στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον - 18 τραυματίες, δείτε βίντεο
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από την Πυροσβεστική, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους
Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (10/11) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες προσέκρουσε σε μία αποβάθρα στο κτίριο, με αποτέλεσμα 18 άτομα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Όπως αναφέρει η Αρχή Αεροδρομίων της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον, το λεωφορείο, το οποίο μεταφέρει επιβάτες μεταξύ του τερματικού σταθμού και του αεροσκάφους, προσέκρουσε στην αποβάθρα υπό γωνία περίπου στις 4:30 μ.μ. στο αεροδρόμιο, καθώς πλησίαζε στο κτίριο.
Η αποβάθρα είναι το σημείο, όπου το όχημα σταματά για να επιτρέψει στους επιβάτες να εισέλθουν στην αίθουσα αναμονής.
Οι επιβάτες που τραυματίστηκαν δεν κινδυνεύουν, καθώς υπέστησαν μόνο κακώσεις και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από την Πυροσβεστική. Παρά το ατύχημα το «αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά», αναφέρει στη δήλωση της η Αρχή.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου, υπάρχουν 19 λεωφορεία που μπορούν να μεταφέρουν έως 102 επιβάτες, με μήκος περίπου 16,5 μέτρα και πλάτος 4,9 μέτρα.
18 people sent to the hospital after mobile lounge crashes at Washington D.C.-area airport https://t.co/todeF09usn— CTV National News (@CTVNationalNews) November 11, 2025
