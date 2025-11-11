Λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες προσέκρουσε σε αποβάθρα στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον - 18 τραυματίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
λεωφορείο Αεροδρόμιο Ουάσινγκτον τραυματίες αποβάθρα

Λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες προσέκρουσε σε αποβάθρα στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον - 18 τραυματίες, δείτε βίντεο

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από την Πυροσβεστική, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους

Λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες προσέκρουσε σε αποβάθρα στο αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον - 18 τραυματίες, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (10/11) στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες προσέκρουσε σε μία αποβάθρα στο κτίριο, με αποτέλεσμα 18 άτομα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει η Αρχή Αεροδρομίων της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον, το λεωφορείο, το οποίο μεταφέρει επιβάτες μεταξύ του τερματικού σταθμού και του αεροσκάφους, προσέκρουσε στην αποβάθρα υπό γωνία περίπου στις 4:30 μ.μ. στο αεροδρόμιο, καθώς πλησίαζε στο κτίριο.

Η αποβάθρα είναι το σημείο, όπου το όχημα σταματά για να επιτρέψει στους επιβάτες να εισέλθουν στην αίθουσα αναμονής.



Οι επιβάτες που τραυματίστηκαν δεν κινδυνεύουν, καθώς υπέστησαν μόνο κακώσεις και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από την Πυροσβεστική. Παρά το ατύχημα το «αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά», αναφέρει στη δήλωση της η Αρχή. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου, υπάρχουν 19 λεωφορεία που μπορούν να μεταφέρουν έως 102 επιβάτες, με μήκος περίπου 16,5 μέτρα και πλάτος 4,9 μέτρα.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών

Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο

Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης