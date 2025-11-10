Όποιος εμπλέκεται σε διαφθορά θα λογοδοτήσει, λέει ο Ζελένσκι – Έφοδοι των Αρχών για μίζες στον ενεργειακό τομέα

Ο ενεργειακός τομέας είναι, ενώ η Ρωσία τον σφυροκοπά με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τότε που άρχισε την εισβολή της.Στα τέλη Οκτωβρίου, ο πρώην διευθυντής της δημόσιας επιχείρησης Ukrenergo, Βολοντίμιρ Κουντρίτσκι, κατηγορήθηκε για συμμετοχή στην υπεξαίρεση περίπου 283.000 ευρώ το 2018 και προφυλακίστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα σε μια υπόθεση που υποκινήθηκε, όπως ο ίδιος δήλωσε, από πολιτικούς λόγους.Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η NABU είχε επίσης πραγματοποιήσει έρευνα στην κατοικία του πρώην υπουργού Ενέργειας και νυν υπουργού Δικαιοσύνης Γκερμάν Γκαλουτσένκο και του Τίμουρ Μίντιτ, στενού συμμάχου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Είναι επίσης ένας πόλεμος μέσα στο σύστημα, μεταξύ αυτών που θέλουν την αλλαγή και αυτών που θέλουν να καλύπτουν τα πάντα με χρήμα και σιωπή», δήλωσε η Μαρτίνα Μπογκούσλαβετς, ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.«Επί του παρόντος, τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο βοηθός του προέδρου Ζελένσκι, ο Ντμίτρο Λίτβιν, στους δημοσιογράφους. «Αν η NABU έκανε καλή δουλειά, τότε έκανε καλή δουλειά, και αυτό πρέπει να υποστηριχθεί», πρόσθεσε.Η Ουκρανία βιώνει, όπως η Ρωσία και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μια ενδημική διαφθορά και οι μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψή της έχουν καθοριστική σημασία για την υλοποίηση των φιλοδοξιών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.