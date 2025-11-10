Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ο Αμπάς «ξήλωσε» τον υπουργό Οικονομικών της Παλαιστινιακής Αρχής για επιδόματα σε Παλαιστίνιους κρατούμενους
Πληροφορίες ήθελαν τον Ομάρ Μπιτάρ να δίνει επιδόματα στους Παλαιστίνιους κρατούμενους, αγνοώντας νέες οδηγίες, που είχε προωθήσει η Παλαιστινιακή Αρχή βάσει οδηγιών από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους
Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, απομάκρυνε τον υπουργό Οικονομικών Ομάρ Μπιτάρ, μετά τη διαπίστωση ότι ενέκρινε απευθείας πληρωμές σε Παλαιστίνιους κρατούμενους μέσω ενός παλαιού μηχανισμού, ο οποίος υπολόγιζε τα ποσά ανάλογα με τη διάρκεια της ποινής τους, σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο και δεύτερη πηγή που επικαλούνται οι Times of Israel.
Το γραφείο του Αμπάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα, μέσω της επίσημης υπηρεσίας ειδήσεων Wafa, ότι ο υπουργός Σχεδιασμού και Διεθνούς Συνεργασίας, Ιστιφάν Σαλάμεχ, αντικατέστησε τον Ομάρ Μπιτάρ στο υπουργείο Οικονομικών, χωρίς ωστόσο να δοθεί εξήγηση για την απόφαση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποπομπή του Μπιτάρ σχετίζεται με εσωτερική έρευνα, η οποία αποκάλυψε ότι ο πρώην υπουργός ενέκρινε πληρωμές σε ορισμένους Παλαιστίνιους κρατούμενους εκτός του νέου συστήματος που είχε θεσπιστεί νωρίτερα φέτος. Το νέο αυτό πλαίσιο όριζε ότι τα επιδόματα θα δίνονταν αποκλειστικά με βάση οικονομικά κριτήρια και όχι ανάλογα με τη διάρκεια της ποινής, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.
Η μεταρρύθμιση αυτή είχε αποτελέσει πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και αρκετών συμμάχων της Παλαιστινιακής Αρχής στον αραβικό κόσμο και την Ευρώπη, οι οποίοι κατηγορούσαν τη Ραμάλα ότι επιβράβευε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.
Ο Αμπάς είχε υπογράψει σχετικό διάταγμα τον Φεβρουάριο, με το οποίο καταργούσε το παλαιό σύστημα, ενώ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο είχε επαναλάβει δημοσίως ότι η πρακτική αυτή δεν ισχύει πλέον.
Παρότι, σύμφωνα με τις πηγές, η συντριπτική πλειονότητα των πληρωμών μέσω του παλαιού μηχανισμού είχε διακοπεί με την έναρξη του νέου συστήματος, ένας μικρός αριθμός οικογενειών κρατουμένων κατάφερε να συνεχίσει να λαμβάνει επιδόματα με τον προηγούμενο τρόπο.
