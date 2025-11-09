Η Interamerican έφερε σε πρώτο πλάνο την ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές
Πολικό κύμα ψύχους σαρώνει τις ΗΠΑ – Θερμοκρασίες ρεκόρ ακόμη και στη Φλόριντα
Περισσότεροι από 170 εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για τον ισχυρότερο χιονιά της χρονιάς – Παγωνιά από τον Βορρά μέχρι τον Νότο
Ένα σφοδρό κύμα πολικού ψύχους πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Κυριακή, φέρνοντας μαζί του θερμοκρασίες κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Περισσότεροι από 170 εκατομμύρια πολίτες από τη Βοστώνη έως τη Φλόριντα βιώνουν τον πιο πρόωρο χειμώνα των τελευταίων ετών, καθώς ο ψυχρός αέρας από τον Καναδά σαρώνει τη χώρα από βορρά προς νότο.
Σύμφωνα με το Κέντρο Μετεωρολογικών Προβλέψεων του δικτύου FOX, περισσότερα από 170 εκατομμύρια άτομα από τη Βοστώνη μέχρι το Τάμπα θα έρθουν αντιμέτωπα με το πιο ψυχρό κύμα της σεζόν. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από την Κυριακή και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική επικράτεια των ΗΠΑ.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι περιοχές στις νοτιοανατολικές Πολιτείες ενδέχεται να καταγράψουν θερμοκρασίες ρεκόρ, καθώς ο ψυχρός αέρας εξαπλώνεται ταχύτατα προς τον Νότο. Ακόμη και η πόλη Ταλαχάσι στη Φλόριντα αναμένεται να καταγράψει θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν μέχρι το πρωί της Τρίτης – πιθανώς πριν από τη Νέα Υόρκη. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα πρόκειται για το πρώτο κύμα παγετού στη νοτιοανατολική πολιτεία για φέτος.
Η έντονη μεταβολή οφείλεται σε μια ισχυρή ατμοσφαιρική διαταραχή που κινείται από τον Καναδά και προκαλεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στη βόρεια και κεντρική Αμερική. Οι κάτοικοι σε Βόρεια και Νότια Ντακότα, Νεμπράσκα, Άιοβα και Μινεσότα ξύπνησαν την Κυριακή με αισθητές θερμοκρασίες που άγγιζαν μονοψήφιες τιμές, εξαιτίας των ψυχρών ανέμων.
Το φαινόμενο συνοδεύεται από έντονη χιονόπτωση όπου αναμένονται ύψη χιονιού άνω των 30 εκατοστών, σε ένα από τα πρώτα ισχυρά επεισόδια χειμερινής κακοκαιρίας της περιόδου.
Από τη Δευτέρα, το κύμα ψύχους θα εξαπλωθεί προς τα ανατολικά, φτάνοντας μέχρι τα Απαλάχια όρη. Οι πόλεις Μινεάπολις, Σεντ Λούις, Ντιτρόιτ και Πίτσμπουργκ θα καταγράψουν θερμοκρασίες γύρω στους -5°C, ενώ νοτιότερα, στην Ατλάντα, το Ντάλας και το Νάσβιλ, τα θερμόμετρα θα δείχνουν κοντά στους 0°C. Οι άνεμοι που θα πνέουν με ριπές έως 50 χλμ/ώρα θα κάνουν το ψύχος να γίνεται ακόμη πιο αισθητό.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι νυχτερινές θερμοκρασίες θα παραμείνουν πολύ κάτω από τα κανονικά επίπεδα για ολόκληρο τον Νότο. Ρεκόρ ψύχους είναι πιθανό να σημειωθούν σε περιοχές όπως το Τζάκσονβιλ, το Χάντσβιλ, η Σαβάννα και το Μεριντιάν, όπου ο παγετός αναμένεται να επεκταθεί σε μεγάλη έκταση.
Ακόμη και στην κεντρική Φλόριντα, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά 15 έως 20 βαθμούς κάτω από τα συνηθισμένα για την εποχή. Στην Τάμπα και το Ορλάντο, οι θερμοκρασίες από τους 29°C της Κυριακής θα πέσουν δραματικά κοντά στους 4°C έως το πρωί της Τρίτης, σηματοδοτώντας ένα σπάνιο κύμα ψύχους για την πολιτεία.
🎵Let it snow Let it snow Let it snow🎵— Michigan Storm Chasers (@MiStormChasers) November 9, 2025
The weather camera in Watersmeet, MI at the Northern Waters Casino has heavy snowfall this evening! Looks like a couple of inches already on the ground! pic.twitter.com/BlUhoTiGkD
