Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε στον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να κάνει ότι της αναλογεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα