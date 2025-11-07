Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο
Ο Τούρκος πρόεδρος είπε στον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να κάνει ότι της αναλογεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας -Λιβύης και περιφερειακά θέματα.
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη Λιβύη και ότι θα συνεχίσει να κάνει ότι της αναλογεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης σε πολλούς τομείς, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες που διεξάγονται με αλληλεγγύη για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.
