Αμερικανικά δικαστήρια ανέστειλαν την απέλαση άνδρα που έμεινε 40 χρόνια στη φυλακή για φόνο που δεν έκανε
Αμέσως μετά την αποφυλάκισή του τέθηκε υπό κράτηση από την ICE, η οποία σκοπεύει να τον απελάσει στην Ινδία από όπου έφυγε όταν ήταν βρέφος
Δύο διαφορετικά δικαστήρια στις ΗΠΑ ανέστειλαν την απέλαση άνδρα ινδικής καταγωγής που πέρασε περισσότερα από 40 χρόνια στη φυλακή για ένα φόνο που δεν διέπραξε.
Ο 64χρονος Σουμπραμανιάμ Βένταμ, που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του πρώην συγκάτοικού του το 1983, αθωώθηκε τον Οκτώβριο μετά την εμφάνιση νέων στοιχείων στην υπόθεση.
Ωστόσο, αμέσως μετά την αποφυλάκισή του τέθηκε υπό κράτηση από την Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), η οποία σκοπεύει να τον απελάσει στην Ινδία.
Η οικογένεια του Βένταμ υποστηρίζει ότι, παρόλο που γεννήθηκε στην Ινδία, ζει στις ΗΠΑ από εννέα μηνών. Είναι νόμιμος μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ και η αίτησή του για υπηκοότητα είχε γίνει δεκτή πριν από τη σύλληψή του.
Αυτή τη στιγμή κρατείται σε ένα κέντρο προσωρινής κράτησης στην Αλεξάντρια της Λουιζιάνα, το οποίο διαθέτει αεροδιάδρομο για απελάσεις, αναφέρει το BBC.
Την περασμένη Πέμπτη, δικαστής ανέστειλε την απέλασή του έως ότου η Επιτροπή Προσφυγών Μετανάστευσης αποφασίσει εάν θα επανεξετάσει την καταδίκη του για υπόθεση ναρκωτικών. Την ίδια μέρα, οι δικηγόροι του πέτυχαν την αναστολή της απέλασής του από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Πενσυλβανίας.
Ο Βένταμ είχε συλληφθεί με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών, ενώ η αστυνομία ερευνούσε τον θάνατο του πρώην συγκάτοικού του. Τελικά κατηγορήθηκε για φόνο και αργότερα καταδικάστηκε για το έγκλημα.
Προκειμένου να επιλυθεί η υπόθεση ναρκωτικών, ο Βένταμ αποδέχτηκε τις τέσσερις κατηγορίες για πώληση LSD και μια κατηγορία για κλοπή. Καταδικάστηκε το 1984 σε ποινή φυλάκισης 2,5 έως 5 ετών για την υπόθεση ναρκωτικών, στο πλαίσιο συμφωνίας αποδοχής ενοχής. Η ποινή αυτή επρόκειτο να εκτίεται ταυτόχρονα με τα ισόβια.
Στη φυλακή είχε άριστη διαγωγή ενώ πήρε τρία πτυχία και βοηθούσε άλλους κρατούμενους να σπουδάσουν.
Αποφυλακίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες όταν ήρθαν στο φως στοιχεία που αποδείκνυαν ότι δεν διέπραξε τη δολοφονία.
Όταν τον συνέλαβε η ICE, η υπηρεσία επικαλέστηκε εντολή απέλασης από 1988 και την καταδίκη του για την υπόθεση ναρκωτικών ως λόγους για την κράτησή του. Η ICE εξηγούσε ότι, αν και αθωώθηκε για τη δολοφονία, η καταδίκη για ναρκωτικά εξακολουθεί να ισχύει και συνιστά λόγο απέλασης.
Οι δικηγόροι του θα πρέπει τώρα να πείσουν το δικαστήριο μετανάστευσης ότι η καταδίκη για ναρκωτικά πρέπει να αντισταθμιστεί από τα χρόνια που πέρασε άδικα στη φυλακή. Ωστόσο θα περάσουν πολλοί μήνες μέχρι η Επιτροπή Προσφυγών Μετανάστευσης αποφασίσει αν θα επανεξετάσει την υπόθεσή του.
