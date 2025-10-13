Έμεινε στη φυλακή 42 χρόνια για ένα φόνο που δεν έκανε και μόλις αποφυλακίστηκε τον συνέλαβε η ICE για απέλαση

Πέρα από τη νομική διάσταση, πρόκειται και για ένα ζήτημα ανθρωπιάς, καταλήγει η αμερικανική εφημερίδα.Επειδή ο Βένταμ δεν πολιτογραφήθηκε ποτέ επίσημα, η προηγούμενη καταδίκη του για ναρκωτικά τον καθιστά υποκείμενο σε απέλαση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο περί μετανάστευσης. Η άδικη καταδίκη για φόνο, τον κράτησε υπό κρατική επιτήρηση για δεκαετίες, παγώνοντας τη διαδικασία απέλασης.Με την αθώωσή του, η ICE υποστηρίζει ότι η αρχική εντολή απέλασης μπορεί πλέον να εκτελεστεί, αλλά για τους υπερασπιστές του Βένταμ, η λογική της υπηρεσίας αψηφά τη δικαιοσύνη.