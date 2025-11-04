Η Αυστραλία θα προσφέρει τρεις ώρες δωρεάν ηλιακής ενέργειας την ημέρα σε εκατομμύρια καταναλωτές
Επωφελούνται και χρήστες που δεν έχουν ηλιακούς συλλέκτες
Η Αυστραλία θα προσφέρει τουλάχιστον τρεις ώρες δωρεάν ηλιακής ενέργειας κάθε ημέρα στα νοικοκυριά, ακόμα και σε αυτά που δεν διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες, στο πλαίσιο ενός προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2026, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Κρις Μπόουεν.
Το πρόγραμμα Solar Sharer θα αρχίσει στις πολιτείες Νέα Νότια Ουαλία και Νότια Αυστραλία, καθώς και στη νοτιοανατολική Κουίνσλαντ, πριν επεκταθεί και αλλού.
Οι χρήστες θα έχουν δωρεάν ηλιακή ενέργεια το μεσημέρι, όταν κορυφώνεται η παραγωγή της.
«Αυτοί που μπορούν να μεταφέρουν τη χρήση του ηλεκτρικού στην περίοδο ενέργειας μηδενικού κόστους θα έχουν άμεσο όφελος, είτε έχουν ηλιακούς συλλέκτες είτε όχι και είτε είναι ιδιοκτήτες είτε ενοικιάζουν, και όσο περισσότεροι επωφεληθούν από την προσφορά και μεταφέρουν τη χρήση τους, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη του συστήματος που μειώνει τα κόστη για όλους τους χρήστες ηλεκτρικού», δήλωσε ο Μπόουεν.
Οι τιμές των μετοχών δύο εκ των μεγαλύτερων παρόχων ηλεκτρικού στην Αυστραλία, των AGL και Origin Energy, είχαν μειωθεί 3% αργά το απόγευμα (τοπική ώρα).
Περίπου τέσσερα εκατομμύρια νοικοκυριά στην Αυστραλία διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες στις σκεπές των σπιτιών τους και τις ώρες που κορυφώνεται η ηλιοφάνεια τις ηλιόλουστες ημέρες προμηθεύουν τόση ενέργεια ώστε οι τιμές του ηλεκτρικού γίνονται αρνητικές, ενώ η κορύφωση της ζήτησης συμβαίνει αρκετές ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα το δίκτυο να δέχεται πίεση.
Τα νοικοκυριά, περιλαμβανομένων αυτών που κατοικούν σε διαμερίσματα, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ακόμα κι αν δεν έχουν τα ίδια ηλιακούς συλλέκτες.
