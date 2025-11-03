Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ινδονησία: Δεκαπέντε αγνοούμενοι, κυρίως παιδιά, μετά από πλημμύρες στην Παπούα
Τα παιδιά κατευθύνονταν στα σπίτια τους αφού είχαν παίξει βόλεϊ και επιχείρησαν να διασχίσουν ένα ποτάμι, όταν σημειώθηκαν οι πλημμύρες
Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, αγνοούνται μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την ανατολικότερη επαρχία της Ινδονησίας, την Παπούα, όπως ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.
Πιο συγκεκριμένα, 13 από τους αγνοούμενους είναι παιδιά, ηλικίας από 8 ως 17 ετών, δήλωσε στο Reuters ο Αλφρέδο Αγκουστίνους Ρούμπιακ, ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής Ντούγκα.
Αρχικά βρήκαν καταφύγιο σε κάτι μεγάλους βράχους, αλλά το ρεύμα ήταν τόσο ισχυρό που τα παρέσυρε. Επιπλέον, από την κατολίσθηση κάποιων από τους βράχους, ορισμένα παιδιά καταπλακώθηκαν, πρόσθεσε ο Ρούμπιακ.
Κάτοικοι, η αστυνομία και στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και η τοπική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών συνεχίζουν να αναζητούν θύματα, αλλά το βραχώδες έδαφος καθιστά το έργο τους δύσκολο, είπε ο Ρούμπιακ.
Οι αρχές χρειάζονται ελικόπτερο για να προσεγγίσουν την περιοχή, διαφορετικά θα πρέπει να καλύψουν πεζή μια διαδρομή οκτώ ωρών από την πλησιέστερη πόλη, διευκρίνισε ο επικεφαλής της αστυνομίας.
Η επιχείρηση διάσωσης περιπλέκεται άλλωστε από το γεγονός ότι η περιοχή θεωρείται «κόκκινη ζώνη» από πλευράς ασφαλείας, υπογράμμισε.
Banjir bandang disertai longsor melanda Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan pada Sabtu (1/11/2025) pukul 17.00 waktu setempat. Dilaporkan 15 korban hilang atas kejadian ini. pic.twitter.com/6XTvtsPK60— Sekedar Info (@yulianto_24) November 3, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
