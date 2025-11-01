Νέος κανονισμός περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο
ΚΟΣΜΟΣ
Λευκός Οίκος Δημοσιογράφοι

Νέος κανονισμός περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο

Απαγορεύεται στο εξής η πρόσβαση δημοσιογράφων χωρίς προηγούμενο ραντεβού στα γραφεία της εκπροσώπου Τύπου και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων επικοινωνίας στη Δυτική Πτέρυγα

Νέος κανονισμός περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες Παρασκευή έναν νέο κανονισμό που περιορίζει την πρόσβαση διαπιστευμένων δημοσιογράφων στα γραφεία της εκπροσώπου Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων επικοινωνίας στη Δυτική Πτέρυγα, κοντά στο Οβάλ Γραφείο.

Όπως αναφέρει το σχετικό υπόμνημα, απαγορεύεται στο εξής η πρόσβαση δημοσιογράφων στην Αίθουσα 140 χωρίς προηγούμενο ραντεβού, με τον Λευκό Οίκο να επικαλείται την ανάγκη προστασίας πληροφοριών «ευαίσθητων πληροφοριών».

Ο νέος κανονισμός ακολουθεί τους περιορισμούς που τέθηκαν σε ισχύ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την πρόσβαση διαπιστευμένων δημοσιογράφων στο υπουργείο Άμυνας. Αντιδρώντας σε αυτούς τους περιορισμούς, δεκάδες δημοσιογράφοι εγκατέλειψαν τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο και επέστρεψαν τις διαπιστεύσεις τους.



Ειδήσεις σήμερα:

Τύμπανα πολέμου στην Καραϊβική - Όπλα από τον Πούτιν ζήτησε ο Μαδούρο, «δεν θα χτυπήσω στόχους στη Βενεζουέλα» λέει ο Τραμπ

Πώς συνέβη η τραγωδία με τη 10χρονη στο σχολείο του Ασπρόπυργου - Είδα ένα παιδάκι κάτω, έκλαιγαν, λέει αυτόπτης μάρτυρας

Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο: Ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό αποκαλύπτει το «στημένο» σκάνδαλο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης