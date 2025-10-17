ΗΠΑ: Δεκάδες δημοσιογράφοι μάζεψαν τα πράγματά τους και αποχώρησαν από το Πεντάγωνο, αντιδρώντας στη νέα πολιτική Χέγκσεθ

Κλείσιμο

Δεκάδες διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι από σχεδόν όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης μάζεψαν τα πράγματά τους κι εγκατέλειψαν τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο το απόγευμα της Τετάρτης, αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τους νέους περιορισμούς που επιβάλλει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας στη δημοσιογραφική κάλυψη των στρατιωτικών θεμάτων.Η αποχώρηση έγινε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, την ώρα που έληγε η προθεσμία που είχε θέσει τογια την υπογραφή των νέων όρων πρόσβασης. Περίπου 40 με 50 δημοσιογράφοι παρέδωσαν τις διαπιστεύσεις τους και εγκατέλειψαν το κτίριο, μεταφέροντας κουτιά με έγγραφα, βιβλία και προσωπικά αντικείμενα από τα γραφεία τους, τα οποία εγκαταλείφθηκαν ξαφνικά.Οι νέοι κανόνες που εισήγαγε ο υπουργός Άμυνας, προβλέπουν ότι οι δημοσιογράφοι μπορεί να απομακρυνθούν από το Πεντάγωνο αν επιχειρήσουν να δημοσιεύσουν πληροφορίες – απόρρητες ή μη – που δεν έχουν εγκριθεί από τον ίδιο. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης απέρριψαν ομόφωνα τους όρους, θεωρώντας ότι περιορίζουν την ελευθερία του Τύπου και την ανεξαρτησία της ενημέρωσης.και η πολιτική ηγεσία υποστήριξαν τις ρυθμίσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «κοινή λογική» για τη ρύθμιση μιας «πολύ διασπαστικής» ενημέρωσης. Ο πρόεδροςδήλωσε ότι στηρίζει τον υπουργό του, λέγοντας πως «ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος» και «διαταράσσει την παγκόσμια ειρήνη».Η δημοσιογράφος τουη οποία καλύπτει το Πεντάγωνο από το 2007, είπε ότι ένιωσε υπερηφάνεια για τη στάση των συναδέλφων της. «Είναι λυπηρό, αλλά είμαι περήφανη που μείναμε ενωμένοι. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κανόνες που μας απαγορεύουν να αναζητούμε πληροφορίες. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία», τόνισε.είχε ήδη περιορίσει δραστικά την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στο Πεντάγωνο, επιβάλλοντας συνοδεία για τους δημοσιογράφους και περιορίζοντας τις συνεντεύξεις Τύπου. Παράλληλα, ξεκίνησε εσωτερικές έρευνες για διαρροές πληροφοριών προς τα μέσα.