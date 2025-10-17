ΗΠΑ: Δεκάδες δημοσιογράφοι μάζεψαν τα πράγματά τους και αποχώρησαν από το Πεντάγωνο, αντιδρώντας στη νέα πολιτική Χέγκσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
Πεντάγωνο Πιτ Χέγκσεθ ΗΠΑ Δημοσιογράφοι Ντόναλντ Τραμπ

ΗΠΑ: Δεκάδες δημοσιογράφοι μάζεψαν τα πράγματά τους και αποχώρησαν από το Πεντάγωνο, αντιδρώντας στη νέα πολιτική Χέγκσεθ

Περίπου 50 ανταποκριτές εγκατέλειψαν τα γραφεία τους διαμαρτυρόμενοι για τους νέους κανόνες του Πιτ Χέγκσεθ – Μόνο ένα μέσο συντάχθηκε με τις νέες απαιτήσεις - «Ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος» είπε ο Τραμπ, στηρίζοντας τον Χέγκσεθ

ΗΠΑ: Δεκάδες δημοσιογράφοι μάζεψαν τα πράγματά τους και αποχώρησαν από το Πεντάγωνο, αντιδρώντας στη νέα πολιτική Χέγκσεθ
8 ΣΧΟΛΙΑ
Δεκάδες διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι από σχεδόν όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης μάζεψαν τα πράγματά τους κι εγκατέλειψαν τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο το απόγευμα της Τετάρτης, αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τους νέους περιορισμούς που επιβάλλει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας στη δημοσιογραφική κάλυψη των στρατιωτικών θεμάτων.

Η αποχώρηση έγινε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, την ώρα που έληγε η προθεσμία που είχε θέσει το υπουργείο Άμυνας για την υπογραφή των νέων όρων πρόσβασης. Περίπου 40 με 50 δημοσιογράφοι παρέδωσαν τις διαπιστεύσεις τους και εγκατέλειψαν το κτίριο, μεταφέροντας κουτιά με έγγραφα, βιβλία και προσωπικά αντικείμενα από τα γραφεία τους, τα οποία εγκαταλείφθηκαν ξαφνικά.



Οι νέοι κανόνες που εισήγαγε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, προβλέπουν ότι οι δημοσιογράφοι μπορεί να απομακρυνθούν από το Πεντάγωνο αν επιχειρήσουν να δημοσιεύσουν πληροφορίες – απόρρητες ή μη – που δεν έχουν εγκριθεί από τον ίδιο. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης απέρριψαν ομόφωνα τους όρους, θεωρώντας ότι περιορίζουν την ελευθερία του Τύπου και την ανεξαρτησία της ενημέρωσης.

Ο Λευκός Οίκος και η πολιτική ηγεσία υποστήριξαν τις ρυθμίσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «κοινή λογική» για τη ρύθμιση μιας «πολύ διασπαστικής» ενημέρωσης. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στηρίζει τον υπουργό του, λέγοντας πως «ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος» και «διαταράσσει την παγκόσμια ειρήνη».



Κλείσιμο
Η δημοσιογράφος του The Atlantic, Νάνσι Γιουσέφ, η οποία καλύπτει το Πεντάγωνο από το 2007, είπε ότι ένιωσε υπερηφάνεια για τη στάση των συναδέλφων της. «Είναι λυπηρό, αλλά είμαι περήφανη που μείναμε ενωμένοι. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κανόνες που μας απαγορεύουν να αναζητούμε πληροφορίες. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία», τόνισε.

Ο Χέγκσεθ είχε ήδη περιορίσει δραστικά την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στο Πεντάγωνο, επιβάλλοντας συνοδεία για τους δημοσιογράφους και περιορίζοντας τις συνεντεύξεις Τύπου. Παράλληλα, ξεκίνησε εσωτερικές έρευνες για διαρροές πληροφοριών προς τα μέσα.



Οι ρεπόρτερ που εγκατέλειψαν το Πεντάγωνο δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την κάλυψη των θεμάτων άμυνας, έστω και από μεγαλύτερη απόσταση. Η Χέδερ Μοντζίλιο του USNI News έγραψε ότι παρέδωσε την ταυτότητά της, αλλά «η δημοσιογραφία θα συνεχιστεί».

Η Ένωση Ανταποκριτών του Πενταγώνου, που εκπροσωπεί 101 μέλη από 56 μέσα ενημέρωσης, τάχθηκε ανοιχτά κατά των νέων κανόνων. Από το Associated Press και τους New York Times έως το Fox News και το Newsmax, σχεδόν όλα τα μέσα ζήτησαν από τους συντάκτες τους να αποχωρήσουν αντί να υπογράψουν. Μόνο το One America News Network αποδέχθηκε τους όρους, με την πρώην ρεπόρτερ του καναλιού Γκαμπριέλ Κούτσια να σχολιάζει ότι η διοίκησή του «επιδιώκει να κερδίσει εύνοια δείχνοντας υποταγή».


Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του

Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης