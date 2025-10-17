Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
ΗΠΑ: Δεκάδες δημοσιογράφοι μάζεψαν τα πράγματά τους και αποχώρησαν από το Πεντάγωνο, αντιδρώντας στη νέα πολιτική Χέγκσεθ
Περίπου 50 ανταποκριτές εγκατέλειψαν τα γραφεία τους διαμαρτυρόμενοι για τους νέους κανόνες του Πιτ Χέγκσεθ – Μόνο ένα μέσο συντάχθηκε με τις νέες απαιτήσεις - «Ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος» είπε ο Τραμπ, στηρίζοντας τον Χέγκσεθ
Η αποχώρηση έγινε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, την ώρα που έληγε η προθεσμία που είχε θέσει το υπουργείο Άμυνας για την υπογραφή των νέων όρων πρόσβασης. Περίπου 40 με 50 δημοσιογράφοι παρέδωσαν τις διαπιστεύσεις τους και εγκατέλειψαν το κτίριο, μεταφέροντας κουτιά με έγγραφα, βιβλία και προσωπικά αντικείμενα από τα γραφεία τους, τα οποία εγκαταλείφθηκαν ξαφνικά.
Dozens of journalists turned in their badges at the Department of Defense late Wednesday, Oct. 15, instead of agreeing to the new restrictions set by the White House on their coverage. pic.twitter.com/d4q83tZ1uv— CGTN America (@cgtnamerica) October 17, 2025
Οι νέοι κανόνες που εισήγαγε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, προβλέπουν ότι οι δημοσιογράφοι μπορεί να απομακρυνθούν από το Πεντάγωνο αν επιχειρήσουν να δημοσιεύσουν πληροφορίες – απόρρητες ή μη – που δεν έχουν εγκριθεί από τον ίδιο. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης απέρριψαν ομόφωνα τους όρους, θεωρώντας ότι περιορίζουν την ελευθερία του Τύπου και την ανεξαρτησία της ενημέρωσης.
Ο Λευκός Οίκος και η πολιτική ηγεσία υποστήριξαν τις ρυθμίσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «κοινή λογική» για τη ρύθμιση μιας «πολύ διασπαστικής» ενημέρωσης. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στηρίζει τον υπουργό του, λέγοντας πως «ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος» και «διαταράσσει την παγκόσμια ειρήνη».
Dozens of reporters from nearly all major news agencies cleared out their offices today at the Pentagon, before turning in their press badges together at 4:00pm, after every news outlet beside one, refused to sign a “pledge” Tuesday from Defense Secretary Pete Hegseth agreeing to… pic.twitter.com/XphrVPGCEm— OSINTdefender (@sentdefender) October 15, 2025
Η δημοσιογράφος του The Atlantic, Νάνσι Γιουσέφ, η οποία καλύπτει το Πεντάγωνο από το 2007, είπε ότι ένιωσε υπερηφάνεια για τη στάση των συναδέλφων της. «Είναι λυπηρό, αλλά είμαι περήφανη που μείναμε ενωμένοι. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κανόνες που μας απαγορεύουν να αναζητούμε πληροφορίες. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία», τόνισε.
Ο Χέγκσεθ είχε ήδη περιορίσει δραστικά την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στο Πεντάγωνο, επιβάλλοντας συνοδεία για τους δημοσιογράφους και περιορίζοντας τις συνεντεύξεις Τύπου. Παράλληλα, ξεκίνησε εσωτερικές έρευνες για διαρροές πληροφοριών προς τα μέσα.
Today the Pentagon Press Corps handed over our badges and walked out in unison in defense of the First Amendment. It’s an unprecedented attack on the public’s right to know and the end of one of the most professional press relationships in DC. pic.twitter.com/vAxRInhEfN— Tara Copp (@TaraCopp) October 15, 2025
Η Ένωση Ανταποκριτών του Πενταγώνου, που εκπροσωπεί 101 μέλη από 56 μέσα ενημέρωσης, τάχθηκε ανοιχτά κατά των νέων κανόνων. Από το Associated Press και τους New York Times έως το Fox News και το Newsmax, σχεδόν όλα τα μέσα ζήτησαν από τους συντάκτες τους να αποχωρήσουν αντί να υπογράψουν. Μόνο το One America News Network αποδέχθηκε τους όρους, με την πρώην ρεπόρτερ του καναλιού Γκαμπριέλ Κούτσια να σχολιάζει ότι η διοίκησή του «επιδιώκει να κερδίσει εύνοια δείχνοντας υποταγή».
Ειδήσεις σήμερα:
Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του
Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr