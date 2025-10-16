Οι δημοσιογράφοι του Πενταγώνου επιστρέφουν τις διαπιστεύσεις τους μετά τους νέους περιοριστικούς κανόνες
Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον υπουργό Άμυνας λέγοντας ότι «ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος» – Αντιδράσεις δημοσιογράφων και αναλυτών για τις νέες οδηγίες
Δεκάδες δημοσιογράφοι του Πενταγώνου αναγκάστηκαν να παραδώσουν τις διαπιστεύσεις τους μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, μετά την άρνησή τους να υπογράψουν ένα νέο, εκτενές σύνολο κανόνων που θεωρούνται ασύμβατοι με τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες απευθείας πρόσβασης στο εσωτερικό του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.
Οι δημοσιογράφοι, ενώ αποχωρούσαν, προσπαθούσαν να υπολογίσουν πώς θα συνεχίσουν να καλύπτουν το Πεντάγωνο χωρίς τη φυσική πρόσβαση που είχαν για χρόνια. Πολλοί εκφράζουν ανησυχία ότι η κάλυψη θα πληγεί σοβαρά, αν και αρκετοί δηλώνουν αποφασισμένοι να αποδείξουν ότι οι περιορισμοί δεν θα σταματήσουν τη δουλειά τους – με ορισμένους να προαναγγέλλουν πιο επιθετική δημοσιογραφική στάση.
Το νέο σύνολο κανόνων, που περιορίζει τις δημοσιογραφικές δραστηριότητες, θεωρείται η πιο σημαντική – και επικίνδυνη – κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολλοί ρεπόρτερ αρνήθηκαν να συμφωνήσουν με τις αυστηρές διατάξεις για τη «συλλογή πληροφοριών» από στρατιωτικούς υπαλλήλους, τονίζοντας ότι η ασάφεια των όρων καθιστά δυσχερή την άσκηση της δουλειάς τους.
Η δήλωση ήρθε καθώς οι νέοι κανόνες του Πενταγώνου έχουν προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις δημοσιογραφικών οργανώσεων, που τους θεωρούν ασύμβατους με τις αρχές της ελεύθερης ενημέρωσης.
«Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε τον αμερικανικό στρατό όπως κάναμε επί δεκαετίες, υπερασπιζόμενοι τις αρχές ενός ελεύθερου και ανεξάρτητου Τύπου», αναφέρουν στη δήλωση.
Οι δημοσιογράφοι ανησυχούν κυρίως για την καθυστέρηση στην παροχή επίσημων απαντήσεων σε περιπτώσεις κρίσεων ή διεθνών εξελίξεων. Εκεί όπου παλαιότερα μπορούσαν να ζητήσουν άμεσα σχόλιο από αξιωματούχους, πλέον θα πρέπει να περιμένουν απαντήσεις μέσω τηλεφώνου ή email.
Μαζική αποχώρηση δημοσιογράφων από το ΠεντάγωνοΣτις ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, οι δημοσιογράφοι εργάζονταν πυρετωδώς για να μαζέψουν τα πράγματά τους από τα δύο δωμάτια Τύπου, με τους διαδρόμους να γεμίζουν κουτιά, βιβλία και αναμνηστικά από δεκαετίες ρεπορτάζ. Ένας έμπειρος ανταποκριτής, μιλώντας ανώνυμα, ανέφερε ότι συνήθως χρησιμοποιεί το μετρό για να πάει στη δουλειά, αλλά «σήμερα ήρθα με το αυτοκίνητο, γιατί έχουμε τόσα πράγματα να πάρουμε πίσω».
Οι νέες οδηγίες του Πιτ ΧέγκσεθΟι αλλαγές επιβλήθηκαν στο πλαίσιο οδηγιών του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ – πρώην παρουσιαστή του Fox News που έχει συχνά ειρωνευτεί τα μέσα ενημέρωσης. Υπό την ηγεσία του, το Πεντάγωνο έχει ήδη μειώσει σταδιακά την πρόσβαση των δημοσιογράφων, απομακρύνοντας τηλεοπτικά δίκτυα από τους χώρους εργασίας τους και κλείνοντας την αίθουσα ενημερώσεων που πολλοί χρησιμοποιούσαν ως εναλλακτική.
«Ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος»Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον υπουργό Άμυνας του, Πιτ Χέγκσεθ, λέγοντας: «Πιστεύω ότι θεωρεί τον Τύπο εξαιρετικά διαταρακτικό για την παγκόσμια ειρήνη. Ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος».
Ενιαίο μέτωπο από τα μεγάλα δίκτυαΠαρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που χωρίζουν συχνά δίκτυα όπως το Fox News και το CNN, οι πέντε μεγαλύτερες τηλεοπτικές οργανώσεις των ΗΠΑ υπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύτηκαν να μην υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου, υποστηρίζοντας ότι «απειλούν θεμελιώδεις δημοσιογραφικές αρχές».
«Θα βρούμε τρόπους να συνεχίσουμε»Ένας έμπειρος ανταποκριτής του Πενταγώνου σημείωσε πως «η κάλυψη αναπόφευκτα θα δεχθεί πλήγμα». «Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα θα μειωθούν τα ερευνητικά ρεπορτάζ που θα κάναμε», ανέφερε, προσθέτοντας όμως: «Μακροπρόθεσμα, θα βρούμε τρόπους να παρακάμψουμε τους περιορισμούς. Μάλιστα, αυτό με παρακινεί περισσότερο – τώρα θα δουλέψω πιο σκληρά για να αποδείξω ότι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να είμαστε εκεί».
Ο φόβος «παγώματος» της ενημέρωσηςΠρόσθετη ανησυχία προκαλεί η αναφορά στις νέες οδηγίες ότι τα στελέχη του στρατού «αντιμετωπίζουν πιθανές αυστηρές κυρώσεις για τη γνωστοποίηση μη δημόσιων πληροφοριών χωρίς εξουσιοδότηση», κάνοντας μνεία ακόμη και σε «ποινική ευθύνη».
«Ελπίζω να συνεχίσουν να υπάρχουν ερευνητικά ρεπορτάζ, αλλά ο αποτρεπτικός αντίκτυπος της απόφασης του Χέγκσεθ δεν θα περιοριστεί μόνο στους δημοσιογράφους – θα επηρεάσει και τους ίδιους τους αξιωματούχους», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας ανταποκριτής του Πενταγώνου.
«Θέλουν να ταΐζουν τους δημοσιογράφους με έτοιμη πληροφορία»Οι επικριτές των μέτρων υποστηρίζουν ότι το Πεντάγωνο επιχειρεί να ελέγξει τη ροή ειδήσεων, παρέχοντας επιλεκτικά πληροφορίες. «Αυτό που πραγματικά κάνουν είναι να θέλουν να ταΐζουν τους δημοσιογράφους με έτοιμη πληροφορία και αυτή να είναι η ιστορία τους. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Τζακ Κιν, αναλυτής του Fox News, μιλώντας στο πρώην δίκτυο του Χέγκσεθ
