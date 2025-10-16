Οι δημοσιογράφοι του Πενταγώνου επιστρέφουν τις διαπιστεύσεις τους μετά τους νέους περιοριστικούς κανόνες

«Θέλουν να ταΐζουν τους δημοσιογράφους με έτοιμη πληροφορία»

«Ελπίζω να συνεχίσουν να υπάρχουν ερευνητικά ρεπορτάζ, αλλά ο αποτρεπτικός αντίκτυπος της απόφασης του Χέγκσεθ δεν θα περιοριστεί μόνο στους δημοσιογράφους – θα επηρεάσει και τους ίδιους τους αξιωματούχους», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας ανταποκριτής του Πενταγώνου.Οι επικριτές των μέτρων υποστηρίζουν ότι το Πεντάγωνο επιχειρεί να ελέγξει τη ροή ειδήσεων, παρέχοντας επιλεκτικά πληροφορίες. «Αυτό που πραγματικά κάνουν είναι να θέλουν να ταΐζουν τους δημοσιογράφους με έτοιμη πληροφορία και αυτή να είναι η ιστορία τους. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός Τζακ Κιν, αναλυτής του Fox News, μιλώντας στο πρώην δίκτυο του Χέγκσεθ