Τουρκία: Στα 7,1 δισ. δολάρια το deal με τη Βρετανία για τα Eurofighter - Συνεχίζονται οι συζητήσεις με Κατάρ και Ομάν
Η Τουρκία θέλει να προμηθευτεί άλλα 24 μεταχειρισμένα Eurofighter από Κατάρ και Ομάν
Σε εξέλιξη βρίσκονται ακόμα οι συζητήσεις της Τουρκίας με το Κατάρ και το Ομάν για την προμήθεια μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, μετά τη συμφωνία που υπέγραψε με τη Βρετανία τη Δευτέρα για την αγορά 20 αεροσκαφών του συγκεκριμένου τύπου.
Η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Βρετανίας, έχει ως στόχο την εμβάθυνση των σχέσεών τους και την ενίσχυση της τουρκικής αεροπορικής άμυνας, δήλωσε σε ενημέρωση που παρείχε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι επιδιώκει, επίσης, την προμήθεια 24 επιπλέον αεροσκαφών από το Κατάρ και το Ομάν, για τις πιο άμεσες ανάγκες της.
Σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η αξία της συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει τα αεροσκάφη, τον εξοπλισμό για τα αεροσκάφη και διάφορα πυρομαχικά, ανέρχεται σε 5,4 δισεκατομμύρια λίρες (7,1 δισεκατομμύρια δολάρια).
Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι η συμφωνία αφορά σε ένα πακέτο όπλων που περιλαμβάνει τους πυραύλους αέρος-αέρος MBDA Meteor και τους πυραύλους επίγειας επίθεσης Brimstone. Η πρώτη παρτίδα των 20 αεροσκαφών αναμένεται το 2030.
