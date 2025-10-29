Ο τυφώνας Μελίσσα έφτασε στην Κούβα με ανέμους ταχύτητας 195 χλμ/ώρα - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κούβα Τζαμάικα Τυφώνας

Μέχρι στιγμής 735.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους - Μετρά τις πληγές της η Τζαμάικα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές

Αφού έπληξε σφοδρά την Τζαμάικα, ο τυφώνας Μελίσσα έφτασε σήμερα στις νότιες ακτές της ανατολικής Κούβας, ενώ προηγουμένως είχε υποβαθμιστεί σε θύελλα κατηγορίας 3, αναφέρει στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Ο τυφώνας βρίσκεται περίπου 95 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με μέγιστη ταχύτητα 195 χιλιομέτρων την ώρα, διευκρίνισε η υπηρεσία πρόβλεψης τυφώνων που εδρεύει στο Μαϊάμι στις ΗΠΑ.

Η Κούβα είχε κηρύξει «κατάσταση συναγερμού» σε έξι επαρχίες στο ανατολικό της τμήμα, ενώ ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα Άντριου Χόλνες χαρακτήρισε τη χώρα του «πληγείσα ζώνη».

Κάτοικοι της Κούβας εγκατέλειψαν τις παράκτιες περιοχές καθώς πλησίαζε ο τυφώνας, με τις τοπικές αρχές να κηρύσσουν «κατάσταση συναγερμού» σε έξι ανατολικές επαρχίες. Κουβανοί πολίτες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι ήδη από τη Δευτέρα αποθήκευαν τρόφιμα, κεριά και μπαταρίες.

Οι αρχές της Αϊτής, ανατολικά της Κούβας, διέταξαν την Τετάρτη το κλείσιμο σχολείων, επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών.

Οι αρχές της Κούβας ανέφεραν ότι έως τώρα έχουν απομακρυνθεί προληπτικά 735.000 άνθρωποι από τις εστίες τους.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα για όλη την Κούβα, αλλά θα ανακάμψουμε».


Μετρά τις πληγές της η Τζαμάικα


Η Τζαμάικα μετρά τις πληγές της, μετά το πέρασμα του τυφώνα Μελίσσα εχθές την Τρίτη ως θύελλα κατηγορίας 5. Βίντεο που δημοσίευσε η Αστυνομική Δύναμη της Τζαμάικα δείχνει εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη Μπλακ Ρίβερ. Οι εικόνες αποτυπώνουν κατεστραμμένες γραμμές ηλεκτροδότησης, οχήματα μέσα σε λασπόνερα και σωρούς από συντρίμμια.




Ο Ντέσμοντ ΜακΚένζι, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Τζαμάικα, δήλωσε ότι σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί στις νότιες περιοχές του νησιού, ιδιαίτερα στο Κλάρεντον και στην ενορία Σεντ Ελίζαμπεθ, που «βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από το νερό». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τέσσερα νοσοκομεία υπέστησαν ζημιές, ενώ ένα από αυτά έμεινε χωρίς ρεύμα, αναγκάζοντας τις αρχές να απομακρύνουν 75 ασθενείς.



Περισσότεροι από 500.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως αργά το βράδυ της Τρίτης, ενώ τα περισσότερα τμήματα του νησιού αντιμετώπισαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, πτώσεις δέντρων και πλημμύρες. Παράλληλα, η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο μειώθηκε στο 42% των φυσιολογικών επιπέδων, σύμφωνα με τον οργανισμό NetBlocks, ο οποίος ανέφερε ότι οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές επικοινωνιών και ηλεκτροδότησης.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα ανακοίνωσε ότι στοχεύει να επαναλειτουργήσουν όλα τα αεροδρόμια έως την Πέμπτη, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και προμηθειών.



Ο τυφώνας Μελίσσα έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο επτά ανθρώπων στην Καραϊβική – τριών στην Τζαμάικα, τριών στην Αϊτή και ενός στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ένα ακόμη άτομο παραμένει αγνοούμενο. Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων παραμένει υψηλός, καθώς ο τυφώνας συνεχίζει την πορεία του πάνω από την Καραϊβική Θάλασσα.

