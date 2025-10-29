Ο τυφώνας Μελίσσα έφτασε στην Κούβα με ανέμους ταχύτητας 195 χλμ/ώρα - Δείτε βίντεο

Αφού έπληξε σφοδρά την Τζαμάικα , ο

Μετρά τις πληγές της η Τζαμάικα

Η

μετρά τις πληγές της, μετά το πέρασμα του τυφώνα Μελίσσα εχθές την Τρίτη ως θύελλα κατηγορίας 5. Βίντεο που δημοσίευσε η Αστυνομική Δύναμη της Τζαμάικα δείχνει εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη

. Οι εικόνες αποτυπώνουν κατεστραμμένες γραμμές ηλεκτροδότησης, οχήματα μέσα σε λασπόνερα και σωρούς από συντρίμμια.