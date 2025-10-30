Στην Ουάσινγκτον ο Βίκτορ Ορμπάν στις 7 Νοεμβρίου – Θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ
Στην Ουάσινγκτον ο Βίκτορ Ορμπάν στις 7 Νοεμβρίου – Θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία

Με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί στις 7 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, σύμφωνα με τον προσωπάρχη του πρωθυπουργού.


Ο Γκεργκέλι Γκουλιάς δήλωσε ότι η συνάντηση θα επιτρέψει στους δύο ηγέτες να συζητήσουν για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Νωρίτερα ο Ορμπάν είπε ότι θα συζητήσει για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών με τον Τραμπ στη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησής τους.


