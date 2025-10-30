Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Στην Ουάσινγκτον ο Βίκτορ Ορμπάν στις 7 Νοεμβρίου – Θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ
Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία
Με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί στις 7 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, σύμφωνα με τον προσωπάρχη του πρωθυπουργού.
Ο Γκεργκέλι Γκουλιάς δήλωσε ότι η συνάντηση θα επιτρέψει στους δύο ηγέτες να συζητήσουν για ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.
Νωρίτερα ο Ορμπάν είπε ότι θα συζητήσει για τις αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών με τον Τραμπ στη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησής τους.
Έρχεται πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για σπίτια 30ετίας με επιδότηση έως 80%
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
