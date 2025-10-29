Μπράιαν Κοξ: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να πάνε στην Ελλάδα - Είναι σαν να παίρνεις τον Πύργο του Άιφελ και να τον βάζεις στο Μπλάκπουλ

Η συνέντευξη του Brian Cox πραγματοποιήθηκε με αφορμή το ντοκιμαντέρ Τα Μάρμαρα του σκηνοθέτη David Wilkinson, που καταγράφει το ιστορικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο γύρω από τη διεκδίκηση της Ελλάδας. Η ταινία θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 30 Οκτωβρίου στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Στέρλινγκ στη Σκωτία, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για την επιστροφή ενός από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σύμβολα στον φυσικό του χώρο, τον Παρθενώνα.