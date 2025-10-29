Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Συντριβή ελικοπτέρου στο Λομπουτσέ, κοντά στη βάση του Έβερεστ στο Νεπάλ - Δείτε βίντεο
Συντριβή ελικοπτέρου στο Λομπουτσέ, κοντά στη βάση του Έβερεστ στο Νεπάλ - Δείτε βίντεο
Το ελικόπτερο γλίστρησε κατά την προσγείωση και ανετράπη – Ο πιλότος ήταν ο μοναδικός επιβάτης στο ελικόπτερο και είναι σώος – Ισχυρές χιονοπτώσεις πλήττουν τον τουρισμό στο Νεπάλ και στο Θιβέτ
Ένα μικρό ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης (29/10) στο Λομπουτσέ, κοντά στη βάση του Έβερεστ στο Νεπάλ, καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί μέσα σε πυκνό στρώμα χιονιού.
Σε βίντεο της υπηρεσίας φαίνεται το ελικόπτερο να γλιστρά και να ανατρέπεται στο χιόνι. Ο πιλότος, ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιβάτης, σώθηκε από τις αρχές, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν οι πεζοπόροι που είχε πάει να διασώσει βρέθηκαν.
Όπως αναφέρει το reuters, από τη Δευτέρα (27/10), ένας κυκλώνας από τον κόλπο της Βεγγάλης σάρωσε την Ινδία και έφτασε έως τα Ιμαλάια, προκαλώντας δεύτερο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας μέσα στον ίδιο μήνα.
Οι αρχές του Νεπάλ έχουν διακόψει την πεζοπορία σε πολλές ορεινές διαδρομές, καθώς η έντονη βροχόπτωση στα χαμηλά υψόμετρα και οι χιονοπτώσεις στα υψηλότερα καθιστούν επικίνδυνες τις μετακινήσεις.
Οι αρχές προειδοποιούν τους πεζοπόρους να μην επιχειρήσουν να συνεχίσουν τις διαδρομές τους στις περιοχές Αναπούρνα, Μανάσλου και Νταουλαγκίρι, όπου δεσπόζουν μερικές από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου.
Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, καθώς ο κυκλώνας Μόνθα, που έπληξε το βράδυ της Τρίτης το κρατίδιο Άντρα Πραντές στη νοτιοανατολική Ινδία, συνεχίζει την πορεία του προς τα βόρεια.
Στην πλευρά του Θιβέτ, οι αρχές του νομού Τινγκρί ανακοίνωσαν ότι από το απόγευμα της Τρίτης σταμάτησαν την πώληση εισιτηρίων για τον Έβερεστ, καθώς οι δρόμοι έγιναν παγωμένοι και η ορατότητα μηδενίστηκε, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνηση οχημάτων.
Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τουρίστες παγιδευμένοι στην περιοχή, ενώ η κυβέρνηση του Θιβέτ δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.
Πιο συγκεκριμένα, το ελικόπτερο επιχειρούσε αποστολή διάσωσης πεζοπόρων που είχαν αποκλειστεί από το χιόνι, όταν συνετρίβη στην προσπάθειά του να προσγειωθεί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιάνεντρα Μπουλ.
A helicopter has crashed in Labuche near the Everest Base Camp. It has been reported that only the captain was on board the helicopter and he is safe.— TheBikalShrestha (@BikShrestha) October 29, 2025
The helicopter with the call sign 9N-AMS of Altitude Air. #nepal #EBC pic.twitter.com/6MP94QZaTN
Σε βίντεο της υπηρεσίας φαίνεται το ελικόπτερο να γλιστρά και να ανατρέπεται στο χιόνι. Ο πιλότος, ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιβάτης, σώθηκε από τις αρχές, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν οι πεζοπόροι που είχε πάει να διασώσει βρέθηκαν.
Το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας είχαν αναστείλει τη δραστηριότητα τουρισμού στην περιοχή του Έβερεστ, λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων που δυσκολεύουν τη μετακίνηση ορειβατών και ταξιδιωτών.
Solo Pilot Safe After Altitude Air Helicopter Crash in lobuche Everest Region.https://t.co/gVga8e9yNH#Nepal #altitudeair #HelicopterCrash #lobuche #allsafe #ruggedtrailsnepal #nepalmountainnews pic.twitter.com/ktgBYgJVgv— Rugged Trails Nepal (@ruggedtrailsnep) October 29, 2025
Όπως αναφέρει το reuters, από τη Δευτέρα (27/10), ένας κυκλώνας από τον κόλπο της Βεγγάλης σάρωσε την Ινδία και έφτασε έως τα Ιμαλάια, προκαλώντας δεύτερο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας μέσα στον ίδιο μήνα.
Οι αρχές του Νεπάλ έχουν διακόψει την πεζοπορία σε πολλές ορεινές διαδρομές, καθώς η έντονη βροχόπτωση στα χαμηλά υψόμετρα και οι χιονοπτώσεις στα υψηλότερα καθιστούν επικίνδυνες τις μετακινήσεις.
Οι αρχές προειδοποιούν τους πεζοπόρους να μην επιχειρήσουν να συνεχίσουν τις διαδρομές τους στις περιοχές Αναπούρνα, Μανάσλου και Νταουλαγκίρι, όπου δεσπόζουν μερικές από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου.
Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, καθώς ο κυκλώνας Μόνθα, που έπληξε το βράδυ της Τρίτης το κρατίδιο Άντρα Πραντές στη νοτιοανατολική Ινδία, συνεχίζει την πορεία του προς τα βόρεια.
Στην πλευρά του Θιβέτ, οι αρχές του νομού Τινγκρί ανακοίνωσαν ότι από το απόγευμα της Τρίτης σταμάτησαν την πώληση εισιτηρίων για τον Έβερεστ, καθώς οι δρόμοι έγιναν παγωμένοι και η ορατότητα μηδενίστηκε, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνηση οχημάτων.
Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τουρίστες παγιδευμένοι στην περιοχή, ενώ η κυβέρνηση του Θιβέτ δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα