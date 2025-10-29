Συντριβή ελικοπτέρου στο Λομπουτσέ, κοντά στη βάση του Έβερεστ στο Νεπάλ - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νεπάλ Έβερεστ Πτώση ελικοπτέρου

Το ελικόπτερο γλίστρησε κατά την προσγείωση και ανετράπη – Ο πιλότος ήταν ο μοναδικός επιβάτης στο ελικόπτερο και είναι σώος – Ισχυρές χιονοπτώσεις πλήττουν τον τουρισμό στο Νεπάλ και στο Θιβέτ

Ένα μικρό ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης (29/10) στο Λομπουτσέ, κοντά στη βάση του Έβερεστ στο Νεπάλ, καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί μέσα σε πυκνό στρώμα χιονιού. 

Πιο συγκεκριμένα, το ελικόπτερο επιχειρούσε αποστολή διάσωσης πεζοπόρων που είχαν αποκλειστεί από το χιόνι, όταν συνετρίβη στην προσπάθειά του να προσγειωθεί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιάνεντρα Μπουλ.

Σε βίντεο της υπηρεσίας φαίνεται το ελικόπτερο να γλιστρά και να ανατρέπεται στο χιόνι. Ο πιλότος, ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιβάτης, σώθηκε από τις αρχές, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν οι πεζοπόροι που είχε πάει να διασώσει βρέθηκαν.

Το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας είχαν αναστείλει τη δραστηριότητα τουρισμού στην περιοχή του Έβερεστ, λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων που δυσκολεύουν τη μετακίνηση ορειβατών και ταξιδιωτών.

Όπως αναφέρει το reuters, από τη Δευτέρα (27/10), ένας κυκλώνας από τον κόλπο της Βεγγάλης σάρωσε την Ινδία και έφτασε έως τα Ιμαλάια, προκαλώντας δεύτερο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας μέσα στον ίδιο μήνα.

Οι αρχές του Νεπάλ έχουν διακόψει την πεζοπορία σε πολλές ορεινές διαδρομές, καθώς η έντονη βροχόπτωση στα χαμηλά υψόμετρα και οι χιονοπτώσεις στα υψηλότερα καθιστούν επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

Κλείσιμο
Οι αρχές προειδοποιούν τους πεζοπόρους να μην επιχειρήσουν να συνεχίσουν τις διαδρομές τους στις περιοχές Αναπούρνα, Μανάσλου και Νταουλαγκίρι, όπου δεσπόζουν μερικές από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, καθώς ο κυκλώνας Μόνθα, που έπληξε το βράδυ της Τρίτης το κρατίδιο Άντρα Πραντές στη νοτιοανατολική Ινδία, συνεχίζει την πορεία του προς τα βόρεια.

Στην πλευρά του Θιβέτ, οι αρχές του νομού Τινγκρί ανακοίνωσαν ότι από το απόγευμα της Τρίτης σταμάτησαν την πώληση εισιτηρίων για τον Έβερεστ, καθώς οι δρόμοι έγιναν παγωμένοι και η ορατότητα μηδενίστηκε, καθιστώντας αδύνατη τη μετακίνηση οχημάτων.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τουρίστες παγιδευμένοι στην περιοχή, ενώ η κυβέρνηση του Θιβέτ δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

