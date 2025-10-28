Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Γερμανία: Οι αμερικανικές κυρώσεις δεν στοχοθετούν τις γερμανικές θυγατρικές της Rosneft
Οι πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Rosneft δεν στοχοθετούν τις γερμανικές θυγατρικές του ρωσικού πετρελαϊκού γίγαντα, δήλωσε σήμερα στο AFP το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας, αν και ζήτησε «περαιτέρω διευκρινίσεις» από την Ουάσινγκτον σχετικά με το μέλλον των προμηθειών καυσίμων της.
Σε απάντηση για την άρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να επιβάλει κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, την Rosneft και την Lukoil.
Το γερμανικό υπουργείο ανέφερε απαντώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο με email ότι «έλαβε διαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές πως οι κυρώσεις δεν θα στοχοθετήσουν τις γερμανικές θυγατρικές της Rosneft». Οι τελευταίες βρίσκονται υπό την εποπτεία του Βερολίνου από το 2022.
Ωστόσο, το γερμανικό υπουργείο καλεί την Ουάσινγκτον να παράσχει «περαιτέρω και νομικά ορθές διευκρινίσεις» σχετικά με αυτή την εξαίρεση από τις κυρώσεις «το συντομότερο δυνατό».
Η Rosneft, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στο ρωσικό κράτος, έχει αρκετές δραστηριότητες στη Γερμανία, γεγονός που καταδεικνύει την εκτενή ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
