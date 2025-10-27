Κομισιόν: Έσχατο μέτρο ο εμβολιασμός για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων - Κίνδυνος για τις εξαγωγές κρέατος

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία, Κριστόφ Χάνσεν, τόνισε από τη Βουλγαρία ότι τα περιοριστικά μέτρα της χώρας λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι ο εμβολιασμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίος