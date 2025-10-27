Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στο Καμερούν - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καμερούν Επεισόδια

Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στο Καμερούν - Δείτε βίντεο

Διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους αρκετών πόλεων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Ίσα Τσιρόμα Μπάκαρι, που έχει προεξοφλήσει ήδη πως επικράτησε στις εκλογές

Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στο Καμερούν - Δείτε βίντεο
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντουάλα του νοτιοδυτικού Καμερούν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης την Κυριακή, παραμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών.

Διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους αρκετών πόλεων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Ίσα Τσιρόμα Μπάκαρι, που έχει προεξοφλήσει ήδη πως επικράτησε στις εκλογές του 92χρονου προέδρου Πολ Μπία, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 43 χρόνια.






Ο Σαμουέλ Ντιεντονέ Ιβαχά Ντιμπουά, περιφερειάρχης Λιτοράλ – όπου υπάγεται η Ντουάλα, η πολυπληθέστερη πόλη του Καμερούν – ανακοίνωσε πως διαδηλωτές επιτέθηκαν σε δυνάμεις της χωροφυλακής και στη διάρκεια των συγκρούσεων «τέσσερις άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους» ενώ «αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν».








Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε

Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης