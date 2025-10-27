Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στο Καμερούν - Δείτε βίντεο
Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στο Καμερούν - Δείτε βίντεο
Διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους αρκετών πόλεων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Ίσα Τσιρόμα Μπάκαρι, που έχει προεξοφλήσει ήδη πως επικράτησε στις εκλογές
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντουάλα του νοτιοδυτικού Καμερούν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης την Κυριακή, παραμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών.
Διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους αρκετών πόλεων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Ίσα Τσιρόμα Μπάκαρι, που έχει προεξοφλήσει ήδη πως επικράτησε στις εκλογές του 92χρονου προέδρου Πολ Μπία, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 43 χρόνια.
Ο Σαμουέλ Ντιεντονέ Ιβαχά Ντιμπουά, περιφερειάρχης Λιτοράλ – όπου υπάγεται η Ντουάλα, η πολυπληθέστερη πόλη του Καμερούν – ανακοίνωσε πως διαδηλωτές επιτέθηκαν σε δυνάμεις της χωροφυλακής και στη διάρκεια των συγκρούσεων «τέσσερις άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους» ενώ «αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν».
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους αρκετών πόλεων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Ίσα Τσιρόμα Μπάκαρι, που έχει προεξοφλήσει ήδη πως επικράτησε στις εκλογές του 92χρονου προέδρου Πολ Μπία, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 43 χρόνια.
Hundreds of opposition supporters clashed with police in Cameroon on Sunday, as protests intensified ahead of the announcement of presidential results, with demonstrators accusing 92-year-old President Paul Biya’s government of plotting to rig the October 12 election and security… pic.twitter.com/3E7NStE2R3— Nyakundi Report (@NyakundiReport) October 27, 2025
Ο Σαμουέλ Ντιεντονέ Ιβαχά Ντιμπουά, περιφερειάρχης Λιτοράλ – όπου υπάγεται η Ντουάλα, η πολυπληθέστερη πόλη του Καμερούν – ανακοίνωσε πως διαδηλωτές επιτέθηκαν σε δυνάμεις της χωροφυλακής και στη διάρκεια των συγκρούσεων «τέσσερις άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους» ενώ «αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν».
Police fired teargas and water cannons in Cameroon's commercial capital of Douala, to break up the crowds supporting opposition candidate Issa Tchiroma, a day before the announcement of presidential election results pic.twitter.com/ZNJTnnKCsF— Reuters (@Reuters) October 26, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα