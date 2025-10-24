Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Αποφυλακίστηκε κατά λάθος Αιθίοπας που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση στη Βρετανία
Αποφυλακίστηκε κατά λάθος Αιθίοπας που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση στη Βρετανία
Αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών μέχρι να απελαθεί, ο 38χρονος Χαντούς Κεμπάτου είναι ελεύθερος και η αστυνομία τον αναζητά
Ένας Αιθίοπας που είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία και τον Σεπτέμβριο καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση για σεξουαλικές επιθέσεις, αφέθηκε ελεύθερος... κατά λάθος, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών μέχρι να απελαθεί, ο 38χρονος Χαντούς Κεμπάτου αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή του Τσέλμσφορντ, στην κομητεία Έσσεξ.
Σοκαρισμένος από το σφάλμα των σωφρονιστικών αρχών στο Τσέλμσφορντ, ο Βρετανός υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
«Ο Κεμπάτου πρέπει να απελαθεί για τα εγκλήματά του, όχι (σ.σ. να κυκλοφορεί ελεύθερος) στους δρόμους μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.
Ο 38χρονος Αιθίοπας έφθασε στα τέλη Ιουνίου στη Βρετανία, διασχίζοντας τη Μάγχη με μια μικρή βάρκα. Τον Ιούλιο συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις σε ένα 14χρονο κορίτσι και μια γυναίκα στο προάστιο Έπινγκ του Λονδίνου.
Η υπόθεση είχε πυροδοτήσει κύμα αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, ορισμένες από τις οποίες ήταν επεισοδιακές, έξω από το ξενοδοχείο Bell όπου διέμενε ο Κεμπάτου μαζί με άλλους 130 αιτούντες άσυλο.
Αντί να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών μέχρι να απελαθεί, ο 38χρονος Χαντούς Κεμπάτου αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή του Τσέλμσφορντ, στην κομητεία Έσσεξ.
Σοκαρισμένος από το σφάλμα των σωφρονιστικών αρχών στο Τσέλμσφορντ, ο Βρετανός υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
«Ο Κεμπάτου πρέπει να απελαθεί για τα εγκλήματά του, όχι (σ.σ. να κυκλοφορεί ελεύθερος) στους δρόμους μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.
Ο 38χρονος Αιθίοπας έφθασε στα τέλη Ιουνίου στη Βρετανία, διασχίζοντας τη Μάγχη με μια μικρή βάρκα. Τον Ιούλιο συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις σε ένα 14χρονο κορίτσι και μια γυναίκα στο προάστιο Έπινγκ του Λονδίνου.
Η υπόθεση είχε πυροδοτήσει κύμα αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων, ορισμένες από τις οποίες ήταν επεισοδιακές, έξω από το ξενοδοχείο Bell όπου διέμενε ο Κεμπάτου μαζί με άλλους 130 αιτούντες άσυλο.
Ειδήσεις σήμερα:
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα