Έξι νεκροί σε νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά
Από τον Σεπτέμβριο έχουν γίνει δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς
Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν άλλη μια επίθεση εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.
Ο υπουργός ανέφερε ότι κατά την επίθεση σκοτώθηκαν οι έξι επιβαίνοντες.
«Χθες το βράδυ [ενν. την Πέμπτη] , κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που χρησιμοποιούσε η Tren de Aragua», μια βενεζουελάνικη συμμορία που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Ουάσινγκτον, αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα – και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.
Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.
🇺🇸🇻🇪The US obliterates another boat allegedly used for drug smuggling and believed to belong to a Venezuelan drug cartel— Lord Bebo (@MyLordBebo) October 24, 2025
Six people who were on the boat died in an instant pic.twitter.com/spKiFR5lFn
