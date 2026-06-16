Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς: Η εξέταση που «βλέπει» όσα δεν φαίνονται αλλιώς

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Πρόκειται για μία ασφαλή, αναίμακτη και ανώδυνη εξέταση, χωρίς έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, η οποία παρέχει εικόνες υψηλής ευκρίνειας της καρδιάς, του μυοκαρδίου και των μεγάλων αγγείων του θώρακα.Η αξία της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς έγκειται στη δυνατότητά της να απεικονίζει με εξαιρετική ακρίβεια τόσο τη δομή όσο και τη λειτουργία της καρδιάς. Μέσα από εξειδικευμένα πρωτόκολλα, οι καρδιολόγοι μπορούν να αξιολογήσουν τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, τη λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων, αλλά και να εντοπίσουν αλλοιώσεις που δεν είναι πάντα ορατές με άλλες απεικονιστικές μεθόδους.Παράλληλα, η εξέταση βοηθά στην έγκαιρη ανίχνευση βλαβών του μυοκαρδίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στη σωστή διάγνωση όσο και στον σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης.- Η εξέταση συνιστάται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις:- Διερεύνησης καρδιακής ανεπάρκειας- Μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας (φλεγμονές της καρδιάς και του περικαρδίου)- Μυοκαρδιοπαθειών, όπως η υπερτροφική και η διατατική μυοκαρδιοπάθεια- Ανίχνευσης ίνωσης ή ουλής του μυοκαρδίου- Εκτίμησης παθήσεων των καρδιακών βαλβίδων- Διάγνωσης συγγενών καρδιοπαθειών- Παρακολούθησης ανευρυσμάτων της θωρακικής αορτής- Ελέγχου ασθενών με ανεξήγητο θωρακικό άλγος ή αρρυθμίες