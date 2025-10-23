Ο Ζελένσκι απορρίπτει τις εδαφικές παραχωρήσεις - «Θα μιλήσουμε με τη Ρωσία όταν σταματήσει να χτυπάει παιδιά»

Zelensky:



Russia attacked a kindergarten yesterday.



Russia attacked a kindergarten yesterday.

Η Ουκρανία δεν πρόκειται να δεχτεί εδαφικές παραχωρήσεις, τόνισε από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία.Συγκεκριμένα, σε ερώτηση σχετικά με το αν η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει εδάφη, ο Ζελένσκι απάντησε κατηγορηματικά: «Χωρίς εδαφικές παραχωρήσεις».«Συμφωνώ με τους φίλους και τους εταίρους μας – δεν πρόκειται για ανταλλαγή όταν ανταλλάσσεις το έδαφός σου με το έδαφός σου. Δεν πρόκειται για ανταλλαγή όταν δεν ανταλλάσσεις τίποτα με το έδαφός σου, αυτό είναι απλώς η επιθυμία κάποιου, δεν ξέρω γιατί. Αυτό δεν είναι ανταλλαγή. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό, δεν αφορά μόνο το έδαφος, αφορά την κυριαρχία μας. Αυτό είναι απαράδεκτο» πρόσθεσε.Ωστόσο, επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις υπό οποιονδήποτε τύπο και ότι το σημαντικότερο για την Ουκρανία είναι το περιεχόμενο των συζητήσεων. «Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε οποιονδήποτε τύπο διαπραγματεύσεων. Αλλά το κύριο είναι το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε ειλικρινείς συζητήσεις και διαρκή ειρήνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον λαό μας», ανέφερε.δήλωσε, ακόμα, ότι η ανάπτυξη ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν ασκηθεί πίεση στηγια να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι η ειρηνευτική διαδικασία θα ξεκινήσει με την πολιτική βούληση να σταματήσει η μάχη και να υπάρξουν διαπραγματεύσεις. «Ο σχεδιασμός ξεκινάει με τη βούληση να καθίσουμε και να μιλήσουμε - όχι να συνεχίσουμε να πολεμάμε, χρησιμοποιώντας πυραύλους όλων των τύπων ενάντια σε αθώους πολίτες και παιδιά», δήλωσε, υπενθυμίζοντας το χθεσινό χτύπημα σε παιδικό σταθμό στοΟ Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε και την στάση τηςστον πόλεμο, λέγοντας ότι δεν ενδιαφέρεται για την ήττα της Ρωσίας και δεν υποστηρίζει την Ουκρανία. «Η Κίνα πραγματικά είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Δεν έχουμε μόνιμο διάλογο με τον Σι Τζινπίνγκ. Είχαμε μερικές τηλεφωνικές συνομιλίες, και μου είπε ότι δεν θα πουλήσει όπλα (στη Ρωσία)», δήλωσε ο, επισημαίνοντας ότι ηδεν ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της ενότητας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. «Δεν ενδιαφέρονται για μία αδύναμη Ρωσία. Γι' αυτό πιστεύω ότι βοηθούν τη Ρωσία».Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τη χρήση αμερικανικών όπλων, οξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν έχει χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. «Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς για πολύ σημαντικούς σκοπούς στη Ρωσία», είπε, διευκρινίζοντας ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν περιοχές στην Κριμαία και στην ανατολική Ουκρανία, οι οποίες είναι κατεχόμενες από τη Ρωσία.Ο πρόεδροςανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία διαθέτει μια σαφή στρατηγική για τη χρήση μακράς εμβέλειας όπλων που παράγονται στη χώρα. «Τα όπλα αυτά μπορούν να πλήξουν στόχους σε αποστάσεις από 150 χλμ. έως 3.000 χλμ.», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κύριο ζήτημα είναι η εξεύρεση επιπλέον χρηματοδότησης για τη μαζική παραγωγή αυτών των όπλων στην Ουκρανία.