Γαλλία: Εξηγήσεις στη Bουλή δίνει σήμερα η διευθύντρια του Λούβρου - Πάνω από 100 ερευνητές έχουν κινητοποιηθεί για τους δράστες

Η ντε Καρ αναμένεται να ερωτηθεί για τις συνθήκες ασφαλείας στηνπου στεγάζει τη βασιλική συλλογή κοσμημάτων και διαμαντιών του Στέμματος, που αριθμεί περίπουΟι πόρτες της αίθουσας παραμένουν κλειστές σήμερα, με τρεις γκρίζες πινακίδες να εμποδίζουν τη θέα και το προσωπικό του Λούβρου να απαιτεί από τους επισκέπτες να συνεχίσουν την πορεία τους.Ενώπιον των βουλευτών η υπουργός Ρασιντά Ντατί απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο» του μουσείου καθώς οι μηχανισμοί «λειτούργησαν». Αντίθετα έθεσε εν αμφιβόλω, που επέτρεψε στους διαρρήκτες να εγκαταστήσουν έναν αναβατήρα και να εισέλθουν από ένα παράθυρο.Υποψήφια της δεξιάς για τον δήμο του Παρισιού στις δημοτικές εκλογές τον προσεχή Μάρτιο, παραδέχθηκε ότι «είχε υποτιμηθεί για υπερβολικά πολύ καιρό η ασφάλεια των έργων τέχνης». «Ευνοήσαμε περισσότερο την ασφάλεια του κοινού», είπε.Σε προκαταρκτική έκθεση που συμβουλεύθηκε προχθές, Δευτέρα, το Γαλλικό Πρακτορείο, το Ελεγκτικό Συνέδριο που ελέγχει τη χρήση δημοσίων χρημάτων, έκανε λόγο για «καθυστέρηση στην ανάπτυξη εξοπλισμών που προορίζονταν να διασφαλίσουν την προστασία των έργων» του μουσείου.Η Λοράνς ντε Καρ έχει μακρά εμπειρία σε μουσεία. Πριν από το Λούβρο, αυτήήταν πρόεδρος του παρισινού μουσείου του Ορσέ, καθώς και του μουσείου Ορανζερί, στο οποίο εκτίθενται έργα ιμπρεσιονιστικής και μετα-ιμπρεσιονιστικής τέχνης, μεταξύ άλλων τα τεράστια Νούφαρα του Μονέ.