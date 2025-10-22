Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Πυροβολισμοί και φωτιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας - Ένα άτομο τραυματίστηκε
Πυροβολισμοί και φωτιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας - Ένα άτομο τραυματίστηκε
Συνελήφθη ο 70χρονος δράστης που είχε πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς
Ένα άτομο 57 χρονών τραυματίστηκε μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου της Σερβίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από έναν 70χρονο.
Ο δράστης συνελήφθη, κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας και πρόκληση γενικού κινδύνου.
Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά σε τέντες που ήταν στημένες στον περιβάλλοντα χώρο.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Σέρβος πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο δράστης είχε πολιτικά κίνητρα.
#BREAKING #Serbia A fire broke out in the tent camp near the Serbian Parliament in Belgrade.— The National Independent (@NationalIndNews) October 22, 2025
One person has been hospitalized. Shortly before the fire, sounds resembling gunshots were heard, Serbian state media reports.
Video footage shows an individual being apprehended. pic.twitter.com/LQu6QzZzD3
Trenutno - vatrogasci gase požar u Ćacilendu ispred Narodne skupštine pic.twitter.com/lZ1foc5pDP— Kreni-Promeni (@KPromeni) October 22, 2025
