Πυροβολισμοί και φωτιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας - Ένα άτομο τραυματίστηκε
ΚΟΣΜΟΣ
Σερβία Φωτιά Βουλή Κοινοβούλιο Πυροβολισμοί Τραυματίας

Πυροβολισμοί και φωτιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας - Ένα άτομο τραυματίστηκε

Συνελήφθη ο 70χρονος δράστης που είχε πολιτικά κίνητρα, σύμφωνα με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Πυροβολισμοί και φωτιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας - Ένα άτομο τραυματίστηκε
Ένα άτομο 57 χρονών τραυματίστηκε μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου της Σερβίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από έναν 70χρονο.

Ο δράστης συνελήφθη, κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας και πρόκληση γενικού κινδύνου.

Παράλληλα, εκδηλώθηκε φωτιά σε τέντες που ήταν στημένες στον περιβάλλοντα χώρο.



Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Σέρβος πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο δράστης είχε πολιτικά κίνητρα. 


Ειδήσεις σήμερα:

Πώς... δουλεύουν τα apps που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας

Μητσοτάκης: Η ρύθμιση για τον Άγνωστο Στρατιώτη εμπεδώνει το προφανές - Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία

«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης