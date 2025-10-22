Τα σενάρια για την επίθεση με στόχο τον δημοσιογράφο της RAI: Ντραγκέτα, αλβανική μαφία ή χούλιγκανς πίσω από τη βόμβα;
Τεράστια ανησυχία και πολλά ερωτήματα προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με στόχο τον δημοσιογράφο Σιγκφρίντο Ρανούτσι - Ποιους «ενόχλησαν» τα ρεπορτάζ του;
Η Ιταλία φοβάται και προσπαθεί να καταλάβει. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε μπροστά στο σπίτι του δημοσιογράφου της RAI, Σιγκφρίντο Ρανούτσι την Παρασκευή, μια έκρηξη η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει νεκρούς, δημιούργησε τεράστια ανησυχία και πολλά ερωτήματα.
Σήμερα το απόγευμα, στην πλατεία Σάντι Απόστολι, στο κέντρο της Ρώμης, οργανώνεται κινητοποίηση αλληλεγγύης με σύνθημα «Ζήτω η ελευθερία του Τύπου». Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Κινήματος Πέντε Αστέρων «προς υπεράσπιση όσων δεν σιωπούν».
Σύμφωνα με πληροφορίες, έως τώρα οι έρευνες επικεντρώνονται στα πρόσωπα και στους χώρους με τους οποίους ασχολήθηκε η εκπομπή του Ρανούτσι «Report» η οποία προβάλλεται στο δημόσιο κανάλι Rai Tre. Επικεντρώθηκαν στους χούλιγκανς, στο οργανωμένο έγκλημα και τις κεκαλυμμένες σχέσεις του με ένα μέρος της πολιτική εξουσίας, όπως επίσης και σε διαβλητές εργολαβίες.
Παράλληλα, έκαναν έρευνα για τα συμφέροντα της μαφίας της Καλαβρίας, της Ντράγκετα, στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Το ρεπορτάζ πρόκειται να μεταδοθεί σε λίγες μέρες, στη νέα σεζόν της εκπομπής. Και φαίνεται πώς έχει προκαλέσει «δυσαρέσκεια» σε κάποιες φατρίες της Ντράγκετα.
Iταλοί δημοσιογράφοι, συγγραφείς, αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας των πολιτών, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον Ρανούτσι και ενισχύθηκε η αστυνομική προστασία που του παρέχεται. Η έκρηξη μπροστά στο σπίτι του φέρνει στο νου τραγικές στιγμές της νεότερης ιταλικής ιστορίας. Όπως το καλοκαίρι του 1993, όταν η Κόζα Νόστρα άρχισε να τοποθετεί βόμβες σε κεντρικά σημεία της Ρώμης, της Φλωρεντίας και του Μιλάνου για να εκβιάσει το κράτος. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Μαουρίτσιο Κοστάντσο σώθηκε τότε ως εκ θαύματος από βομβιστική επίθεση.
Το κύριο ζητούμενο, τώρα, είναι να υπάρξει μία ουσιαστική στήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας, αρχίζοντας από τη δουλειά του Ρανούτσι και της ομάδας του. Όπως αναφέρουν πολλοί αναλυτές, όταν το Report ασχολήθηκε με τη δημιουργία των ιταλικών κλειστών κέντρων κράτησης μεταναστών στην Αλβανία, καταγγέλλοντας ύποπτα τοπικά συμφέροντα και την αποτυχία της όλης προσπάθειας, πολλοί στη Ρώμη ενοχλήθηκαν και κατέκριναν την εκπομπή. Εκείνη που ενοχλήθηκε περισσότερο, όμως, φαίνεται να είναι η αλβανική μαφία, η οποία μπορεί και να εμπλέκεται στην επίθεση της περασμένης εβδομάδας.
Σε ό,τι αφορά τέλος την πρακτική οργάνωση της εκπομπής του καταξιωμένου δημοσιογράφου, πρέπει να διαπιστωθεί αν θα μπορέσει να εργαστεί με συνθήκες πλήρους αυτονομίας και αν η ιταλική τηλεόραση θα επιβεβαιώσει την βούλησή της να διορίσει ένα είδος «επόπτη», ο οποίος θα ελέγχει- και προφανώς θα εγκρίνει- το περιεχόμενό του Report, 24 ώρες πριν από την ώρα προβολής του.
Πηγή: Deutsche Welle
Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1— Report (@reportrai3) October 16, 2025
«Μαφιόζικα» σενάρια για την επίθεση
«Εποπτεία» για τα ρεπορτάζ;
