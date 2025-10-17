Ιταλία: Έβαλαν βόμβα στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της Rai που ασχολείται με υποθέσεις διαφθοράς και της κόρης του
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία RAI Δημοσιογράφος Διαφθορά

Ιταλία: Έβαλαν βόμβα στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της Rai που ασχολείται με υποθέσεις διαφθοράς και της κόρης του

Ηταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από την Ρώμη

Ιταλία: Έβαλαν βόμβα στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της Rai που ασχολείται με υποθέσεις διαφθοράς και της κόρης του
Δυο εκρήξεις κατέστρεψαν αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ τα ΙΧ αυτοκίνητα του δημοσιογράφου της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai Σιγκφρίντο Ρανούτσι και της κόρης του.

Χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι κατέστρεψαν ολοσχερώς τα δύο αυτοκίνητα, τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από την Ρώμη.


«Θα μπορούσε να χάσει την ζωή της η κόρη μου, η οποία μόλις είχε φύγει. Πρόκειται να καταθέσω μήνυση», δήλωσε ο Ρανούτσι, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσιάζει την εκπομπή Report στο τηλεοπτικό κανάλι Rai Tre.


Η εκπομπή έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με υποθέσεις διαφθοράς, με το οργανωμένο έγκλημα και με παράνομες εργολαβίες και ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι είχε δεχθεί πολλές φορές απειλές κατά της ζωής του. Πέρυσι, όπως αποκάλυψε, ο ίδιος και συγγενείς του είχαν βρει δύο σφαίρες στην είσοδο του σπιτιού τους.

Κλείσιμο



Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί

«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης