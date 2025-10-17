Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Ιταλία: Έβαλαν βόμβα στο αυτοκίνητο δημοσιογράφου της Rai που ασχολείται με υποθέσεις διαφθοράς και της κόρης του
Ηταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από την Ρώμη
Χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι κατέστρεψαν ολοσχερώς τα δύο αυτοκίνητα, τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από την Ρώμη.
Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1— Report (@reportrai3) October 16, 2025
«Θα μπορούσε να χάσει την ζωή της η κόρη μου, η οποία μόλις είχε φύγει. Πρόκειται να καταθέσω μήνυση», δήλωσε ο Ρανούτσι, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσιάζει την εκπομπή Report στο τηλεοπτικό κανάλι Rai Tre.
Una bomba. Due auto saltate in aria. Una casa che trema. La casa di Sigfrido Ranucci. Paura nella serata di ieri a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma#ranucci pic.twitter.com/ANYZdZyxDr— Repubblica (@repubblica) October 17, 2025
Η εκπομπή έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με υποθέσεις διαφθοράς, με το οργανωμένο έγκλημα και με παράνομες εργολαβίες και ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι είχε δεχθεί πολλές φορές απειλές κατά της ζωής του. Πέρυσι, όπως αποκάλυψε, ο ίδιος και συγγενείς του είχαν βρει δύο σφαίρες στην είσοδο του σπιτιού τους.
🔴 Attentato nella notte a Pomezia: un ordigno ha fatto saltare in aria le automobili del giornalista #Rai Sigfrido #Ranucci e di sua figlia, davanti la loro casa. Nessun ferito, il conduttore di #Report è stato oggetto di minacce in passato #SigfridoRanucci pic.twitter.com/zDeGiuDWur— Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 17, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr