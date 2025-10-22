Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Το Ισραήλ καταγγέλλει τη Χαμάς για ξυλοδαρμούς και εκτελέσεις όσων διαφωνούν μαζί της - Το βίντεο για την «ομάδα Βέλος»
Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, φαίνονται μασκοφόροι της Χαμάς να σπάνε τα πόδια και τα γόνατα αντιφρονούντων στη Γάζα
Σε καταγγελία για την άγρια δράση της «ομάδας Βέλος» της Χαμάς για την οποία αναφέρει ότι έχει αναλάβει «τον πόλεμο με όσους διαφωνούν με τις πράξεις της» προχώρησε το Ισραήλ.
«Η Χαμάς κακοποιεί τους Παλαιστινίους πολίτες σε μια προσπάθεια να επανακτήσει τον έλεγχο» αναφέρει το βίντεο των IDF στο οποίο περιλαμβάνονται και πλάνα από δημόσιες εκτελέσεις στη Γάζα.
Στα πλάνα φαίνονται, μεταξύ άλλων, δύο άνδρες να ξυλοκοπούνται βάναυσα, αφού τους έχουν σύρει στο έδαφος. Οι δύο άνδρες φαίνεται να ουρλιάζουν από τον πόνο, καθώς κρατούν τα χέρια τους μπροστά από το πρόσωπό τους, σε μια προσπάθεια να προστατευθούν από τα χτυπήματα.
Τουλάχιστον ένας από τους άνδρες φαίνεται να έχει χτυπηθεί από σφαίρα, καθώς ουρλιάζει από τον πόνο, και μια στιγμή αργότερα, ένας από τους φερόμενους ως άνδρες της Χαμάς πατάει το κεφάλι ενός αιχμαλώτουστο χώμα.
Σε άλλα πλάνα ένας άνδρας με γυμνό στήθος φαίνεται να σύρεται με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο προς τα κάτω μέσα από ένα πλήθος από δύο μασκοφόρους άνδρες. Ξυπόλητος και φορώντας μόνο ένα παντελόνι φόρμας, τον ρίχνουν στο έδαφος πριν τον κλωτσήσουν στο στήθος και στα πόδια τουλάχιστον τέσσερις άνδρες που φέρουν όπλα.
In Gaza, speaking out against Hamas costs you your life.— Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2025
Meet the Arrow Unit: Hamas’ brutal enforcers silencing anyone who dares to speak up. pic.twitter.com/KNX5osFvs9
