Μεξικάνα βασίλισσα της ομορφιάς συνελήφθη για δολοφονία στην Καλιφόρνια - Θύμα της αντίπαλος σε καρτέλ ναρκωτικών

Η Βανέσα Γκουρόλα είχε στήσει ενέδρα στον Κριστιάν Εσπινόζα Σίλβερ στις στις 17 Φεβρουαρίου 2024
Στη σύλληψη της 32χρονης βασίλισσας της ομορφιάς από το Μεξικό, Βανέσα Γκουρόλα, προχώρησαν οι αρχές στις ΗΠΑ για τη δολοφονία τον Φεβρουάριο του 2024 ενός ομοεθνή της στην Καλιφόρνια.
Ο Κριστιάν Εσπινόζα Σίλβερ έπεσε νεκρός όταν πυροβολήθηκε στο αυτοκίνητό του καθώς έμπαινε σε γκαράζ στο Σαν Ντιέγκο στις 17 Φεβρουαρίου 2024. Στην ενέδρα είχε δεχθεί πυρά και ένας 39χρονος.
Τότε οι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει τον δράστη ντυμένο με μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μαύρο σακίδιο να πλησιάζει το αυτοκίνητο να ανοίγει πυρ πριν εξαφανιστεί.
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι πίσω από την φονική ενέδρα εκτιμάται ότι βρίσκεται η διαμάχη μεταξύ μιας φατρίας του καρτέλ ναρκωτικών Arellano Félix, που μάχεται για τον έλεγχο της Μπάχα στην Καλιφόρνια.
Ο Εσπινόζα, γνωστός και ως «El Chato», ήταν συνεργάτης του Πάμπλο Εντουίν Χουέρτα Νούνο, ο οποίος τον Αύγουστο είχε εκδοθεί στο Σαν Ντιέγκο με κατηγορίες για την προμήθεια ναρκωτικών σε ολόκληρη την Καλιφόρνια.
Η Γκουρόλα, η οποία είναι μοντέλο και και influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 1,4 εκατομμύρια followers στο Instagram, είναι πρώην βασίλισσα ομορφιάς από τη Σιναλόα .
Η ίδια δήλωσε αθώα για τη δολοφονία στο δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκε στις 13 Οκτωβρίου. Η ίδια παραμένει κρατούμενη χωρίς εγγύηση στο σωφρονιστικό ίδρυμα Las Colinas μέχρι την επόμενη δικάσιμο στις 19 Νοεμβρίου.
