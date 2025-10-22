Η Ουκρανία έπληξε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία με πυραύλους κρουζ - Ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο

Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας και η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να την αποκρούσει, έκανε γνωστό ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που θεωρούν ότι οφείλονταν σε αντιαεροπορικές συστοιχίες σε δράση.