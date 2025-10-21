Εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί χωρίς ρεύμα μετά από ρωσική επίθεση με drones

Εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
μετά τη σημερινή επίθεση της Ρωσίας
με drones σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής Τσερνίγιβ στα βόρεια της χώρας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας
, οι επισκευές για την αποκατάσταση του προβλήματος δεν μπορούν να ξεκινήσουν λόγω της συνεχιζόμενης απειλής επιθέσεων με drones
.
Ειδικότερα, όπως τονίζει το υπουργείο, η περιοχή, η οποία πριν τον πόλεμο είχε πληθυσμό περίπου 280.000 κατοίκων, και το βόρειο τμήμα της περιοχής έχουν μείνει εντελώς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Το Τσερνίγιβ έχει πληγεί από ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στις ενεργειακές υποδομές του τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας τακτικές διακοπές ρεύματος και προβλήματα στην καθημερινή ζωή
.
«Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης στην περιοχή του Τσερνίγιβ δεν μπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης της παροχής ρεύματος λόγω των συνεχών επιθέσεων από ρωσικά drones», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση στο Telegram.
Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εκτόξευσε drones για να περιφέρονται πάνω από τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, ώστε να καταστεί αδύνατη η πραγματοποίηση επισκευών και να «παρατείνει σκόπιμα την ανθρωπιστική κρίση
».
Ο αναπληρωτής δήμαρχος του Τσερνίγιβ, Ολεξάντρ Λομάκο
, δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει να στερήσει τους κατοίκους της περιοχής από ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση ενόψει του κρύου χειμώνα.