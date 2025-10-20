Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι μισούν ο ένας τον άλλον, αλλά θα βρούμε λύση

Όσον αφορά την πιθανότητα νίκης της Ουκρανίας, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει, αλλά επισήμανε ότι «πολλά μπορούν να συμβούν σε έναν πόλεμο»