Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Νετανιάχου: Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους, η Χαμάς θα εξαλειφθεί
Νετανιάχου: Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους, η Χαμάς θα εξαλειφθεί
«Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε… όλους τους στόχους του πολέμου» υποσχέθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
«Πρέπει να φέρουμε πίσω τους δολοφονημένους ομήρους, μέχρι τον τελευταίο» δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κνέσετ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, διάβασε τα ονόματα των 16 ομήρων που έχουν σκοτωθεί και παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα.
«Δεν χρειάζεται κανείς να μας υπενθυμίζει τη σημασία της ιεράς αποστολής να επιστρέψουμε τους δολοφονημένους ομήρους» είπε ο Νετανιάχου. «Εργαζόμαστε ακατάπαυστα, ακόμα και στην συνάντηση που είχα πριν φτάσω εδώ», πιθανότατα αναφερόμενος στη συνάντησή του με τους κορυφαίους συμβούλους του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.
Αναφορικά με την πρόσφατη συμφωνία που αποδέχθηκε το Ισραήλ, αρνήθηκε ότι ήταν διαθέσιμη εδώ και ένα χρόνο. «Σε κανένα στάδιο – όχι πριν έξι μήνες, ούτε πριν από έναν χρόνο, ούτε πριν από ενάμιση χρόνο – η Χαμάς δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί την πρόταση που πετύχαμε τώρα».
«Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε… όλους τους στόχους του πολέμου», υποσχέθηκε, προσθέτοντας ως στόχο «την εξάλειψη της Χαμάς ως διπλωματικού και στρατιωτικού παράγοντα».
«Δεν χρειάζεται κανείς να μας υπενθυμίζει τη σημασία της ιεράς αποστολής να επιστρέψουμε τους δολοφονημένους ομήρους» είπε ο Νετανιάχου. «Εργαζόμαστε ακατάπαυστα, ακόμα και στην συνάντηση που είχα πριν φτάσω εδώ», πιθανότατα αναφερόμενος στη συνάντησή του με τους κορυφαίους συμβούλους του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.
Αναφορικά με την πρόσφατη συμφωνία που αποδέχθηκε το Ισραήλ, αρνήθηκε ότι ήταν διαθέσιμη εδώ και ένα χρόνο. «Σε κανένα στάδιο – όχι πριν έξι μήνες, ούτε πριν από έναν χρόνο, ούτε πριν από ενάμιση χρόνο – η Χαμάς δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί την πρόταση που πετύχαμε τώρα».
«Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε… όλους τους στόχους του πολέμου», υποσχέθηκε, προσθέτοντας ως στόχο «την εξάλειψη της Χαμάς ως διπλωματικού και στρατιωτικού παράγοντα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα