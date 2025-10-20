Οργή ακτιβιστών κατά ενυδρείου στο Λονδίνο - Καταγγέλλουν ότι έχουν παγιδεύσει πιγκουίνους σε υπόγειο

Η απάντηση του ενυδρείου

Το προφίλ των πιγκουίνων και της εταιρείας

Σε ανακοίνωσή του, το Sea Life London Aquarium απέρριψε τις, τονίζοντας ότι το περιβάλλον των ζώων έχει σχεδιαστεί «με τη βοήθεια ειδικών κτηνιάτρων» και παρέχει «ισορροπία ανάμεσα σε νερό και ξηρά, ώστε τα πουλιά να εκδηλώνουν φυσιολογικές συμπεριφορές».Η εταιρεία ανέφερε ακόμη ότι συμμετέχει σε προγράμματα προστασίαςμέσω του προγράμματος Breed, Rescue, Protect, που υποστηρίζει δράσεις διάσωσης και αναπαραγωγής απειλούμενων ζώων.Οι gentoo penguins είναιστον κόσμο των πτηνών, φτάνοντας ταχύτητες έως και 35 χλμ./ώρα, σύμφωνα με την οργάνωση Penguins International. Στη φύση ζουν σε ψυχρά κλίματα και έχουν συνεχή επαφή με το φυσικό φως και το ανοιχτό νερό.Η Merlin Entertainments, στην οποία ανήκει το ενυδρείο, ελέγχεται από τη Blackstone Group, το Canada Pension Plan Investment Board και το επενδυτικό ταμείο της οικογένειας Lego (Kirkbi). Η εταιρεία διαχειρίζεται σημαντικά θεματικά πάρκα στη, όπως το Alton Towers, το Legoland Windsor, το Madame Tussauds, το Thorpe Park και το Chessington World of Adventures.