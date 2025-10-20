Οργή ακτιβιστών κατά ενυδρείου στο Λονδίνο - Καταγγέλλουν ότι έχουν παγιδεύσει πιγκουίνους σε υπόγειο
Ακτιβιστές ζητούν την απελευθέρωση 15 πιγκουίνων από το Sea Life Aquarium – Ο μουσικός Feargal Sharkey προκάλεσε τη διευθύνουσα σύμβουλο να περάσει έναν μήνα μαζί τους

Περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το Sea Life London Aquarium την Κυριακή, ζητώντας την απομάκρυνση 15 πιγκουίνων που – όπως υποστηρίζουν – κρατούνται «σε υπόγειο χωρίς παράθυρα και φυσικό φως».

Οι ακτιβιστές για την προστασία των ζώων κατήγγειλαν ότι τα πτηνά, του είδους gentoo, ζουν εδώ και 14 χρόνια σε εσωτερικό χώρο, χωρίς καμία πρόσβαση στο φως της ημέρας ή σε εξωτερικό περιβάλλον. Το ενυδρείο, που ανήκει στη Merlin Entertainments, άνοιξε το πρώτο του εκθετήριο πιγκουίνων το 2011, με δέκα ζώα να μεταφέρονται τότε από τον ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου.

Η οργάνωση Born Free υποστηρίζει ότι τουλάχιστον δύο από τους πιγκουίνους δεν έχουν δει ποτέ τον ουρανό, ενώ το βάθος της πισίνας τους δεν ξεπερνά τα δύο μέτρα.



«Ας ανταλλάξουμε θέσεις»

Ο μουσικός και περιβαλλοντικός ακτιβιστής Feargal Sharkey, γνωστός από το συγκρότημα The Undertones, κάλεσε τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο της Merlin, Φιόνα Ίστγουντ, να «ανταλλάξει θέσεις» με τους πιγκουίνους.

«Αν είναι πρόθυμη να περάσει έναν μήνα εκεί κάτω, θα δωρίσω 1.000 λίρες σε φιλανθρωπία της επιλογής της», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σοκαριστική και παράλογη».

Κλείσιμο


Στο πλευρό του βρέθηκε και ο παρουσιαστής και φυσιοδίφης Κρις Πάκαμ, ο οποίος δήλωσε στο Sky News: «Πρόκειται για κατάφωρη αδικία απέναντι σε 15 υπέροχους πιγκουίνους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα μουντό υπόγειο». Η θετή του κόρη και επίσης παρουσιάστρια, Μέγκαν ΜακΚάμπιν, ανέφερε ότι έχει επισκεφθεί τον χώρο «μόνο μία φορά και δεν θα ξαναπάει ποτέ», λέγοντας πως «είναι αδύνατο να μη ραγίσει η καρδιά σου».



Η απάντηση του ενυδρείου

Σε ανακοίνωσή του, το Sea Life London Aquarium απέρριψε τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι το περιβάλλον των ζώων έχει σχεδιαστεί «με τη βοήθεια ειδικών κτηνιάτρων» και παρέχει «ισορροπία ανάμεσα σε νερό και ξηρά, ώστε τα πουλιά να εκδηλώνουν φυσιολογικές συμπεριφορές».

Η εταιρεία ανέφερε ακόμη ότι συμμετέχει σε προγράμματα προστασίας άγριων ειδών μέσω του προγράμματος Breed, Rescue, Protect, που υποστηρίζει δράσεις διάσωσης και αναπαραγωγής απειλούμενων ζώων.

Το προφίλ των πιγκουίνων και της εταιρείας

Οι gentoo penguins είναι ταχύτεροι κολυμβητές στον κόσμο των πτηνών, φτάνοντας ταχύτητες έως και 35 χλμ./ώρα, σύμφωνα με την οργάνωση Penguins International. Στη φύση ζουν σε ψυχρά κλίματα και έχουν συνεχή επαφή με το φυσικό φως και το ανοιχτό νερό.

Η Merlin Entertainments, στην οποία ανήκει το ενυδρείο, ελέγχεται από τη Blackstone Group, το Canada Pension Plan Investment Board και το επενδυτικό ταμείο της οικογένειας Lego (Kirkbi). Η εταιρεία διαχειρίζεται σημαντικά θεματικά πάρκα στη Βρετανία, όπως το Alton Towers, το Legoland Windsor, το Madame Tussauds, το Thorpe Park και το Chessington World of Adventures.

