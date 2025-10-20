Οργή ακτιβιστών κατά ενυδρείου στο Λονδίνο - Καταγγέλλουν ότι έχουν παγιδεύσει πιγκουίνους σε υπόγειο

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ακτιβιστές ζητούν την απελευθέρωση 15 πιγκουίνων από το Sea Life Aquarium – Ο μουσικός Feargal Sharkey προκάλεσε τη διευθύνουσα σύμβουλο να περάσει έναν μήνα μαζί τους
Οι ακτιβιστές για την προστασία των ζώων κατήγγειλαν ότι τα πτηνά, του είδους gentoo, ζουν εδώ και 14 χρόνια σε εσωτερικό χώρο, χωρίς καμία πρόσβαση στο φως της ημέρας ή σε εξωτερικό περιβάλλον. Το ενυδρείο, που ανήκει στη Merlin Entertainments, άνοιξε το πρώτο του εκθετήριο πιγκουίνων το 2011, με δέκα ζώα να μεταφέρονται τότε από τον ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου.
Η οργάνωση Born Free υποστηρίζει ότι τουλάχιστον δύο από τους πιγκουίνους δεν έχουν δει ποτέ τον ουρανό, ενώ το βάθος της πισίνας τους δεν ξεπερνά τα δύο μέτρα.
15 gentoo penguins are currently trapped in the basement of SEA LIFE London Aquarium. With no natural light, fresh air, or deep water to dive in, they are denied the very things they need to live full, healthy lives.— Andrea S. (@Suomigirl987) October 12, 2025
Join the protest! @BornFreeFDN https://t.co/DNPz41RHVr pic.twitter.com/eTgKQhw8HZ
«Ας ανταλλάξουμε θέσεις»Ο μουσικός και περιβαλλοντικός ακτιβιστής Feargal Sharkey, γνωστός από το συγκρότημα The Undertones, κάλεσε τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο της Merlin, Φιόνα Ίστγουντ, να «ανταλλάξει θέσεις» με τους πιγκουίνους.
«Αν είναι πρόθυμη να περάσει έναν μήνα εκεί κάτω, θα δωρίσω 1.000 λίρες σε φιλανθρωπία της επιλογής της», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σοκαριστική και παράλογη».
.@ChrisGPackham at ‘FreeThe15’ penguin protest outside the London Sea Life Aquarium: “these birds need to be moved”— Raza Hussain (@Raza_2013_) October 19, 2025
The 15 gentoo penguins being held “captive” at the London Sea Life Aquarium deserve freedom - RETWEET if you agree!
Free the 15 penguins — now! pic.twitter.com/YCnc6wLsti
Στο πλευρό του βρέθηκε και ο παρουσιαστής και φυσιοδίφης Κρις Πάκαμ, ο οποίος δήλωσε στο Sky News: «Πρόκειται για κατάφωρη αδικία απέναντι σε 15 υπέροχους πιγκουίνους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα μουντό υπόγειο». Η θετή του κόρη και επίσης παρουσιάστρια, Μέγκαν ΜακΚάμπιν, ανέφερε ότι έχει επισκεφθεί τον χώρο «μόνο μία φορά και δεν θα ξαναπάει ποτέ», λέγοντας πως «είναι αδύνατο να μη ραγίσει η καρδιά σου».
I’ve just signed the petition to free the 15 penguins suffering terrible conditions in underground captivity at Sea Life @london_aquarium. Will you join me? 🐧🐧🐧 https://t.co/WAf92yBqet sign sign sign to help these beautifies and persuade Merlin Ent. to move 'em!— verityrhealey 🦇🦎🦡🦊 (@verityrhealey) October 19, 2025
Η απάντηση του ενυδρείουΣε ανακοίνωσή του, το Sea Life London Aquarium απέρριψε τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι το περιβάλλον των ζώων έχει σχεδιαστεί «με τη βοήθεια ειδικών κτηνιάτρων» και παρέχει «ισορροπία ανάμεσα σε νερό και ξηρά, ώστε τα πουλιά να εκδηλώνουν φυσιολογικές συμπεριφορές».
Η εταιρεία ανέφερε ακόμη ότι συμμετέχει σε προγράμματα προστασίας άγριων ειδών μέσω του προγράμματος Breed, Rescue, Protect, που υποστηρίζει δράσεις διάσωσης και αναπαραγωγής απειλούμενων ζώων.
Το προφίλ των πιγκουίνων και της εταιρείαςΟι gentoo penguins είναι ταχύτεροι κολυμβητές στον κόσμο των πτηνών, φτάνοντας ταχύτητες έως και 35 χλμ./ώρα, σύμφωνα με την οργάνωση Penguins International. Στη φύση ζουν σε ψυχρά κλίματα και έχουν συνεχή επαφή με το φυσικό φως και το ανοιχτό νερό.
Η Merlin Entertainments, στην οποία ανήκει το ενυδρείο, ελέγχεται από τη Blackstone Group, το Canada Pension Plan Investment Board και το επενδυτικό ταμείο της οικογένειας Lego (Kirkbi). Η εταιρεία διαχειρίζεται σημαντικά θεματικά πάρκα στη Βρετανία, όπως το Alton Towers, το Legoland Windsor, το Madame Tussauds, το Thorpe Park και το Chessington World of Adventures.
