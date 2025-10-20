Τοδήλωσε σήμερα ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τοποθεσία για σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρουκαι του Αμερικανού προέδρουδιότι ο Ούγγρος πρωθυπουργόςέχει θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και εποικοδομητικές σχέσεις με τον Πούτιν.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μόλις ξεκινά η προεργασία για τη σύνοδο κορυφής, που θα έχει στόχο να προωθηθεί μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση και να αναπτυχθούν σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.Σε σχέση με δημοσιεύματα που θέλουν τοννα προτείνει τη διακοπή των πολεμικών συγκρούσεων στις τρέχουσες θέσεις, οεπανέλαβε πως η θέση της Ρωσίας σε αυτό το θέμα δεν έχει αλλάξει.«Αυτό είναι ένα δημοσίευμα εφημερίδας. Γενικά, έχουν γίνει πολλές διαφορετικές δηλώσεις σχετικά με αυτό το θέμα», σημείωσε ο. «Αυτό το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένα, με διαφορετικές αποχρώσεις, κατά τη διάρκεια των ρωσοαμερικανικών επαφών, και η ρωσική πλευρά έχει απαντήσει κάθε φορά. Αυτή η απάντηση είναι γνωστή· η θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραμένει σταθερή», πρόσθεσε.