Αβέβαιο αν θα ανοίξει ξανά η Ράφα – Γιατί το συνοριακό πέρασμα της Γάζας είναι ζωτικής σημασίας

Ανθρωπιστική βοήθεια

Οι άλλες είσοδοι

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει στα σημεία 7 και 8 ότι θα αποκατασταθεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει μετά την κήρυξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς.Από τις 10 Οκτωβρίου, οπότε τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, οι ισραηλινές αρχές αναβάλλουν την επαναλειτουργία του σημείου διέλευσης της Ράφα, επικαλούμενες αρχικά την αποτυχία της Χαμάς να παραδώσει στο Ισραήλ όλες τις σορούς ομήρων που κρατά και στη συνέχεια την ανάγκη συντονισμού με την Αίγυπτο για το θέμα, προτού τελικά χθες Κυριακή επαναλάβουν τα αεροπορικά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα.Η διεθνής βοήθεια φτάνει στη Γάζα κυρίως μέσω της Αιγύπτου και των λιμανιών της Πορτ Σαΐντ και αλ Αρίς, όπου αυτή τη στιγμή περιμένουν εκατοντάδες φορτηγά γεμάτα με ανθρωπιστική βοήθεια για να περάσουν στον παλαιστινιακό θύλακα.Σύμφωνα με τις δηλώσεις οδηγών, μόλις περάσουν το σημείο διέλευσης της Ράφα τα φορτηγά κατευθύνονται στο ισραηλινό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, μερικά χιλιόμετρα μακριά.Εκεί οι οδηγοί βγαίνουν από τα οχήματά τους προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από τις ισραηλινές αρχές. Στη συνέχεια τα προϊόντα που λαμβάνουν άδεια να εισέλθουν στη Γάζα ξεφορτώνονται και μεταφέρονται σε άλλα οχήματα που έχουν άδεια να εισέλθουν στον θύλακα.Αν και το σχέδιο Τραμπ προβλέπει την είσοδο στη Γάζα 600 φορτηγών την ημέρα, το Ισραήλ εξακολουθεί να επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας σε μικρές ποσότητες, τα τρία τέταρτα της οποίας μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ και το υπόλοιπο μέσω του περάσματος Κισουφίμ (κεντροανατολικά), σύμφωνα με τον ΟΗΕ.Το σημείο διέλευσης του Ερέζ (ή Μπέιτ Χανούν), μεταξύ του βόρειου τμήματος του θύλακα και του νότιου Ισραήλ, καταστράφηκε από ενόπλους της Χαμάς κατά την πρωτοφανή της επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ. Επαναλειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα στις αρχές του έτους, όμως πλέον παραμένει κλειστό, χωρίς να είναι γνωστό πότε θα ανοίξει και πάλι.Άλλες οδοί πρόσβασης στη Γάζα, όπως η Καρνί (βορειοανατολικά) ή η Σούφα (νότια) έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν, αλλά οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν αναφερθεί εκτενώς σε αυτές.