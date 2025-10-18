Αφγανιστάν και Πακιστάν θα έχουν ειρηνευτικές συνομιλίες σήμερα στην Ντόχα

Αναζωπύρωση των επιθέσεων

κράτησε για δύο μέρες, ξαναφέρνοντας ηρεμία στις μεθοριακές περιοχές και στην Καμπούλ, ύστερα από μια ασυνήθιστης έντασης έκρηξη της βίας. Οι συγκρούσεις στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, μαχητές, αλλά και αμάχους, ιδίως την Τετάρτη.Η στρατιωτική αυτή κλιμάκωση εντάσσεται στο πλαίσιο επαναλαμβανόμενων διμερών εντάσεων, οι οποίες τροφοδοτούνται από ζητήματα ασφαλείας. Το Ισλαμαμπάντ, αντιμέτωπο με αναζωπύρωση των επιθέσεων κατά των δυνάμεών του ασφαλείας, έχει κατηγορήσει επανειλημμένως το γειτονικό του Αφγανιστάν ότι «παρέχει καταφύγιο» σε «τρομοκρατικές» οργανώσεις, πράγμα το οποίο διαψεύδει η Καμπούλ.Την Πέμπτη, ο Πακιστανός πρωθυπουργόςέκρινε ότι η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά των αρχών της Καμπούλ για μια βιώσιμη εκεχειρία, καταγγέλλοντας άλλη μια φορά ότι «τρομοκράτες επιχειρούν από την αφγανική πλευρά των συνόρων υπό καθεστώς ατιμωρησίας».«Το Πακιστάν περιμένει συγκεκριμένες και επαληθεύσιμες ενέργειες από το καθεστώς των Ταλιμπάν κατά των τρομοκρατικών αυτών στοιχείων», υπογράμμισε ο, ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου, βεβαιώνοντας αναφερόμενος στην εκεχειρία ότι «προσπαθεί να εργαστεί μέσω της διπλωματικής οδού για να την καταστήσει βιώσιμη».Οι συγκρούσεις ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα ύστερα από εκρήξεις στην αφγανική πρωτεύουσα που οι αρχές των Ταλιμπάν απέδωσαν στο γειτονικό Πακιστάν. Σε αντίποινα, αυτές ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο επιχειρήσεις στα σύνορα, στις οποίες το Ισλαμαμπάντ δεσμεύτηκε να δώσει «σθεναρή» απάντηση.Η αποστολή του ΟΗΕ αρωγής στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι καταμέτρησε 37 αμάχους που έχασαν τη ζωή τους και 425 τραυματίες στην αφγανική πλευρά των συνόρων σε μερικές ημέρες.