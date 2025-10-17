Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός βομβαρδίζοντας τρεις περιοχές

Η Καμπούλ θεωρούσε ότι θα ισχύει μέχρι να την παραβιάσει η μία ή η άλλη πλευρά, ενώ το Πακιστάν έκανε λόγο για 48ωρη κατάπαυση του πυρός