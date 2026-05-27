Υπό παρακολούθηση Ιταλίδα γιατρός λόγω άμεσης επαφής με ύποπτο κρούσμα του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό
Είχε χειρουργήσει ανήλικο παιδί που έφερε τραύματα πολέμου - Δεν παρουσιάζει συμπώματα η γιατρός

Μία Ιταλίδα χειρουργός, η οποία επιστρέφει σήμερα αεροπορικώς από το Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πρόκειται να τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση γιατί, όπως έγινε γνωστό, στην Αφρική ήρθε σε άμεση επαφή με ύποπτο κρούσμα του Έμπολα.

Όπως ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Υγείας, η γιατρός δεν παρουσιάζει συμπτώματα της ασθένειας αλλά πρόκειται να τεθεί σε καραντίνα, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο.

Στις 16 Μαΐου, στη ΛΔ Κογκό χειρούργησε ανήλικο παιδί που έφερε τραύματα πολέμου και υποβλήθηκε σε τεστ για την ανίχνευση του ιού Έμπολα.

Το ιταλικό υπουργείο προσθέτει, πάντως, ότι στην φάση αυτή στην χώρα δεν υπάρχουν διεγνωσμένα κρούσματα της ασθένειας και ότι ο κίνδυνος διάδοσης της ασθένειας είναι πολύ χαμηλός.

Η έλλειψη υποδομών εμποδίζει τις προσπάθειες να περιοριστεί η επιδημία Έμπολα που έχει ξεσπάσει στη χώρα, σύμφωνα με εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής και υγειονομικούς που έχουν γνώση της περιοχής.

Η κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό έχει ανακοινώσει περίπου 930 ύποπτα κρούσματα και περίπου 220 θανάτους που φέρονται να συνδέονται με την επιδημία, για οποία σχετίζεται με στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή κάποια άλλη αγωγή.
