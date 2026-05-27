Σπάνιο «ουράνιο τόξο της φωτιάς» εμφανίστηκε στον ουρανό του Νιου Τζέρσεϊ, δείτε βίντεο
Τα χρώματά του μπορούν να ενταθούν σε έντονα κόκκινα και πορτοκαλί που μιμούνται φλόγες στον ουρανό — δίνοντάς του το παρατσούκλι «ουράνιο τόξο της φωτιάς»
Ένα σπάνιο φαινομενικό με την ονομάσια «ουράνιο τόξο της φωτιάς» ήταν ορατό σε περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ την Τρίτη.
Το σπάνιο αυτό φαινόμενο παρατηρήθηκε ανάμεσα στα σύννεφα πάνω από το Έντισον, στο δυτικό τμήμα της κομητείας Μίντλεσεξ, γύρω στις 2:15 μ.μ., σύμφωνα με το nj.com. Το ουράνιο τόξο είναι συνήθως επίπεδο με μια οριζόντια λωρίδα χρωμάτων που σχηματίζεται από το φως του ήλιου που διαθλάται μέσω κρυστάλλων πάγου σε σύννεφα μεγάλου υψομέτρου.
Τα χρώματά του μπορούν να ενταθούν σε έντονα κόκκινα και πορτοκαλί που μιμούνται φλόγες στον ουρανό — δίνοντάς του το παρατσούκλι «ουράνιο τόξο της φωτιάς».
Ένα κομμάτι από το συγκεκριμένο φαινόμενο ήταν επίσης ορατό και πάνω από το Madison Square Garden την Τρίτη, το οποίο οι ντόπιοι κατέγραψαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συμβολίζουν καλή τύχη, αφήνοντας τους Νεοϋορκέζους να ελπίζουν ότι είναι ένα σημάδι για το μέλλον, καθώς οι Knicks ετοιμάζονται να προχωρήσουν στους τελικούς του NBA — και απέχουν μόλις τέσσερις νίκες από το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1973.
@joemartwx 🌈FIRE IN THE SKY | A "fire rainbow" was all over NJ Tuesday afternoon! Did ya see it? Here's why it happened. #NJwx #rainbow #firerainbow #weather #clouds #sky #ispy
