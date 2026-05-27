Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.
Επεισόδιο στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας: Ο κινεζικός στρατός απώθησε ολλανδική φρεγάτα
Επεισόδιο στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας: Ο κινεζικός στρατός απώθησε ολλανδική φρεγάτα
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό και καλούμε επίσημα την ολλανδική πλευρά να σταματήσει αμέσως τις παραβατικές και προκλητικές πράξεις της, δήλωσε ο Ζάι Σιτσέν, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Περιφέρειας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού
Ο στρατός της Κίνας ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε τις ναυτικές και αεροπορικές της δυνάμεις για να απωθήσει μια ολλανδική φρεγάτα, η οποία εισήλθε όπως ισχυρίζεται παράνομα στα νησιά Παρασέλ στη διαφιλονικούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.
«Ελικόπτερα που απογειώνονται από αεροπλανοφόρα έχουν επανειλημμένα απογειωθεί και παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κίνας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ζάι Σιτσέν, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Περιφέρειας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας.
«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό και καλούμε επίσημα την ολλανδική πλευρά να σταματήσει αμέσως τις παραβατικές και προκλητικές πράξεις της», δήλωσε ο Ζάι, προσθέτοντας ότι ο κινεζικός στρατός θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια.
«Ελικόπτερα που απογειώνονται από αεροπλανοφόρα έχουν επανειλημμένα απογειωθεί και παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κίνας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ζάι Σιτσέν, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Περιφέρειας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας.
«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό και καλούμε επίσημα την ολλανδική πλευρά να σταματήσει αμέσως τις παραβατικές και προκλητικές πράξεις της», δήλωσε ο Ζάι, προσθέτοντας ότι ο κινεζικός στρατός θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα