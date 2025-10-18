Γάζα: Το στοίχημα τώρα είναι να μην μετατραπεί σε «Σομαλία της Μεσογείου» - Οι φατρίες που συγκρούονται για τα ερείπια της εξουσίας και η εύθραυστη ανακωχή

Τα στατιστικά της καταστροφής

Δυτική Όχθη – Το νέο μεγάλο ερωτηματικό

Η ισραηλινή στρατηγική: πίεση και έλεγχος

Η κρίση νομιμοποίησης της Παλαιστινιακής Αρχής

Στατιστική εικόνα: δύο χρόνια σε ιστορική σύγκριση

Ασφάλεια, δικαιοσύνη και ο φόβος του κενού

Η ευρωπαϊκή και αραβική σκακιέρα

Ένα μέλλον υπό επιτήρηση

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, θέλει μια «ουδέτερη» Γάζα: χωρίς Χαμάς, χωρίς στρατιωτικές δυνάμεις, χωρίς απειλή στα σύνορά του. Όμως αυτό το κενό δεν μπορεί να μείνει άδειο. Αν δεν υπάρξει νέος φορέας εξουσίας, η Γάζα θα παραμείνει μια ανοιχτή πληγή στα χέρια φατριών. Και η ειρήνη θα αποδειχθεί απλώς η αναβολή του επόμενου πολέμου.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας:Το 92% των κατοικιών στη Γάζα έχει υποστεί ζημιά.Το 70% των νοσοκομείων και κλινικών δεν λειτουργεί.Το 80% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας.Το 65% των παιδιών παρουσιάζει σημάδια μετατραυματικού στρες.Σε αριθμούς, η Γάζα σήμερα θυμίζει περισσότερο τη Βηρυτό του 1982 ή το Χαλέπι του 2016. Η οικονομία της έχει καταρρεύσει. Το νόμισμα δεν κυκλοφορεί -οι συναλλαγές γίνονται με καύσιμα, τρόφιμα, ακόμα και νερό. Είναι μια κοινωνία σε κατάσταση πρωτογενούς επιβίωσης.Αν η Γάζα είναι το θέατρο των ερειπίων, η Δυτική Όχθη είναι το θέατρο των ψευδαισθήσεων. Εκεί, η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς συνεχίζει να υφίσταται περισσότερο από συνήθεια παρά από πραγματική εξουσία. Ο μέσος Παλαιστίνιος στη Ραμάλα ή στη Νάμπλους θεωρεί την Παλαιστινιακή Αρχη διεφθαρμένη, εξαρτημένη από το Ισραήλ και ανίκανη να εκφράσει τα αιτήματά του.Η Χαμάς, από την άλλη, προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τη «νίκη επιβίωσης» της Γάζας για να επεκτείνει την επιρροή της και εδώ παρά τον θάνατο και τα συντρίμμια που έχει στα χέρια της εντός της Γάζας. Μέσα από κοινωνικά δίκτυα, συνδικάτα, ακόμη και τοπικές επιτροπές, διεισδύει σε περιοχές που η Παλαιστινιακή Αρχή δεν ελέγχει πλήρως. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο– πολιτικός, ιδεολογικός και πλέον υπαρξιακός -μπαίνει σε νέα φάση.Για το Ισραήλ, η συμφωνία της 9ης Οκτωβρίου δεν ήταν παραχώρηση, αλλά εργαλείο ανασύνταξης. Με τη Γάζα σε «τεχνητό κώμα», η προσοχή στρέφεται ξανά στη Δυτική Όχθη. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις ασφαλείας έχουν ενταθεί – στην Τζενίν, στη Χεβρώνα, στην Τουλκαρέμ. Η λογική είναι σαφής: πρόληψη ενδεχόμενης ανάφλεξης, αποτροπή στρατιωτικής ανασυγκρότησης της Χαμάς αλλά και συστηματική πίεση από τους εποίκους που μέσα σε κάτι περισσότερο από 730 ημέρες έχουν τετραπλασιαστεί.Το Τελ Αβίβ δεν εμπιστεύεται ούτε τη Χαμάς ούτε την Παλαιστινιακή Αρχή. Επιδιώκει έναν κατακερματισμένο, ελεγχόμενο παλαιστινιακό χώρο, χωρίς ενιαία ηγεσία, χωρίς στρατιωτική δομή, χωρίς δυνατότητα εθνικής ενοποίησης. Η στρατηγική αυτή εξυπηρετεί την ασφάλεια του Ισραήλ βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα παγιώνει την αστάθεια.Η Παλαιστινιακή Αρχή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο απονομιμοποίησης. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πάνω από το 70% των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης δεν εμπιστεύεται τον Αμπάς, ενώ το 60% θεωρεί ότι η Χαμάς, παρά τη βία της, «εκπροσωπεί καλύτερα την παλαιστινιακή αξιοπρέπεια». Η νεολαία απομακρύνεται από την ΠΑ, αναζητώντας ριζοσπαστικότερες μορφές αντίστασης.Αν δεν υπάρξουν εκλογές ή ανανέωση ηγεσίας, η ΠΑ κινδυνεύει να γίνει σκιά ενός παρελθόντος που δεν συγκινεί κανέναν. Και το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο όχι με μία, αλλά με πολλές μικρές εστίες αναταραχής — δύσκολα ελέγξιμες.Στα δύο τελευταία χρόνια, ο αριθμός νεκρών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατά 180%, φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα από το 2002 -την εποχή της δεύτερης Ιντιφάντα.Στη Γάζα, οι ανθρώπινες απώλειες υπερβαίνουν κάθε ιστορικό προηγούμενο της τελευταίας 20ετίας.Στο σύνολο, τα δύο παλαιστινιακά εδάφη καταγράφουν τη μεγαλύτερη περίοδο ταυτόχρονης πολιτικής κρίσης από την ίδρυση της ΠΑ το 1994.Στο πλαίσιο της 5ης Ισραηλινής Δημοκρατίας – από το 1948 έως σήμερα – μόνο δύο περίοδοι είχαν ανάλογη γεωπολιτική ρευστότητα: το 1967 (μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών) και το 1987 (με την πρώτη Ιντιφάντα). Και στις δύο περιπτώσεις, το «κενό» οδήγησε σε νέα δομή εξουσίας. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα.Το μεγαλύτερο στοίχημα και για τα δύο εδάφη είναι η ασφάλεια. Όχι απέναντι στο Ισραήλ, αλλά εσωτερικά.Η Γάζα κινδυνεύει να γίνει «Σομαλία της Μεσογείου»: κράτος-φάντασμα με φατρίες, εμπόρους και πολέμαρχους.Η Δυτική Όχθη κινδυνεύει να γίνει «Λίβανος των οικισμών»: περιοχή υπό πολλαπλές επικυριαρχίες, με πολιτική παραλυσία.Αυτό που λείπει είναι η δικαιοσύνη. Οι αυθαίρετες εκτελέσεις, οι εκκαθαρίσεις και η εκδίκηση έχουν ήδη αρχίσει. Χωρίς ένα πλαίσιο απονομής δικαίου, χωρίς διαδικασίες λογοδοσίας, καμία ειρήνη δεν θα στεριώσει. Οι πολίτες της Γάζας και της Δυτικής Όχθης χρειάζονται αστυνομία, όχι παραστρατιωτικούς. Δικαστήρια, όχι εκδίκηση. Θεσμούς, όχι φατρίες.Η Ευρώπη επιχειρεί να μπει ξανά στο παιχνίδι – όχι με στρατό, αλλά με χρήμα. Η Κομισιόν και η Γαλλία σχεδιάζουν πρόγραμμα ανοικοδόμησης ύψους 6 δισ. ευρώ, υπό όρους «διαφάνειας και αποστρατιωτικοποίησης». Η Αίγυπτος θέλει μερίδιο στη διαχείριση των συνόρων και των εμπορικών ροών, ενώ η Ιορδανία ανησυχεί για την επόμενη έκρηξη προσφύγων.Οι αραβικές χώρες αντιμετωπίζουν τη συμφωνία με σκεπτικισμό: κανείς δεν θέλει να χρηματοδοτήσει τη Χαμάς, αλλά όλοι φοβούνται ένα νέο χάος που θα προκαλέσει μαζική μετακίνηση πληθυσμών. Στην πραγματικότητα, όλοι προσπαθούν να «αγοράσουν χρόνο» μέχρι να φανεί ποιος θα επικρατήσει εντός της Γάζας.Η πιο ρεαλιστική εκδοχή για την επόμενη διετία είναι μια «συνύπαρξη επιτήρησης». Η Γάζα θα λειτουργεί υπό διεθνή εποπτεία – με τοπική διοίκηση υπό όρους και με τη Χαμάς να διατηρεί υπόλειμμα εξουσίας. Η Δυτική Όχθη θα συνεχίσει υπό την ΠΑ, αλλά με αυξανόμενη απονομιμοποίηση. Το Ισραήλ θα παρακολουθεί, ελέγχοντας σύνορα και πόρους. Και οι διεθνείς οργανισμοί θα ρίχνουν χρήμα χωρίς σαφή στόχο. Η «ειρήνη» θα είναι περισσότερο διαχείριση παρά λύση. Το πιο πιθανό είναι να δούμε μικρές εστίες ανάφλεξης, τοπικούς πολέμους χαμηλής έντασης, και μια συνεχή μετακίνηση ισχύος μέσα σε μια κοινωνία που δεν πρόλαβε να θάψει τους νεκρούς της.