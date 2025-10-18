Χαμάς: «Δεν μπορούμε να δεσμευτούμε για αφοπλισμό» – Επιθυμία για πενταετή εκεχειρία και διατήρηση ελέγχου στη Γάζα

Η ματιά στο μέλλον

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Χαμάς δεν έχει συζητήσει ακόμη με τους μεσολαβητές τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, όπως προτείνεται στο αμερικανικό σχέδιο.Η Χαμάς, της οποίας το καταστατικό προβλέπει την καταστροφή του Ισραήλ, έχει κατά καιρούς εκφράσει προθυμία για μακροχρόνια εκεχειρία με αντάλλαγμα τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967. Ο Ναζάλ ανέφερε ότι η οργάνωση επιδιώκει ανακωχή διάρκειας τριών έως πέντε ετών για την ανοικοδόμηση της Γάζας.«Ο στόχος δεν είναι η προετοιμασία για μελλοντικό πόλεμο», δήλωσε. «Αλλά για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται ορίζοντες και ελπίδα. Ο λαός μας θέλει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος».