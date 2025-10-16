Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε 30 σορούς Παλαιστινίων, δεν υπάρχει ενημέρωση για νέα παράδοση ομήρων
Ο αριθμός των σορών που παραδόθηκαν αντιστοιχεί στη συμφωνία για 1 όμηρο ανά 15 Παλαιστίνιους που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της εκεχειρίας
Τις σορούς 30 Παλαιστινίων μετέφερε στη Λωρίδα της Γάζας η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους Times of Israel ένας ανώτερος αξιωματούχος του Οργανισμού.
Ο αριθμός των σορών που παραδόθηκαν αντιστοιχεί στη συμφωνία για 1 όμηρο ανά 15 Παλαιστίνιους που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της εκεχειρίας που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, μετά την παράδοση δύο νεκρών αιχμαλώτων από τη Χαμάς χθες το βράδυ.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω παράδοση σορών ομήρων, αλλά «όλα βρίσκονται υπό συζήτηση».
