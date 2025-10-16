Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε 30 σορούς Παλαιστινίων, δεν υπάρχει ενημέρωση για νέα παράδοση ομήρων
ΚΟΣΜΟΣ
Παλαιστίνη Χαμάς Όμηροι Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Ερυθρός Σταυρός

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε 30 σορούς Παλαιστινίων, δεν υπάρχει ενημέρωση για νέα παράδοση ομήρων

Ο αριθμός των σορών που παραδόθηκαν αντιστοιχεί στη συμφωνία για 1 όμηρο ανά 15 Παλαιστίνιους που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της εκεχειρίας

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε 30 σορούς Παλαιστινίων, δεν υπάρχει ενημέρωση για νέα παράδοση ομήρων
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τις σορούς 30 Παλαιστινίων μετέφερε στη Λωρίδα της Γάζας η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με όσα δήλωσε στους Times of Israel ένας ανώτερος αξιωματούχος του Οργανισμού.

Ο αριθμός των σορών που παραδόθηκαν αντιστοιχεί στη συμφωνία για 1 όμηρο ανά 15 Παλαιστίνιους που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της εκεχειρίας που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, μετά την παράδοση δύο νεκρών αιχμαλώτων από τη Χαμάς χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για περαιτέρω παράδοση σορών ομήρων, αλλά «όλα βρίσκονται υπό συζήτηση».


Ειδήσεις σήμερα:

«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης