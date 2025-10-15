Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον δήμαρχο Οδησσού επειδή φέρεται να είχε ρωσική υπηκοότητα

Ο Ουκρανός πρόεδροςανέθεσε σήμερα την ηγεσία της πόλης-λιμάνι τηςστην Μαύρη Θάλασσα σε ένα πρώην κυβερνήτη, αφότου ανακάλεσε την υπηκοότητα του πρώην δημάρχου, προκαλώντας αυτόματα την παραίτηση του.Ο διορισμός τουπου ήταν κυβερνήτης της περιοχής του, έγινε μία ημέρα μετά την απομάκρυνση του δημάρχου, επειδή φέρεται να είχε ρωσικό διαβατήριο.θα ηγηθεί της νεοσυσταθείσας στρατιωτικής διοίκησης, η σύσταση της οποίας συνιστά συνήθη πρακτική σε περίοδο πολέμου που δίνει στον πρόεδρο μεγαλύτερες εξουσίες πάνω στις τοπικές αρχές, αλλά η οποία έχει επικριθεί από ορισμένους αντιπάλους του ως αντιδημοκρατική., ο οποίος είχε εκλεγεί για πρώτη φορά το, έχει αρνηθεί ότι έχει ρωσική υπηκοότητα και είπε ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη. Εκλογές επί του παρόντος δεν διεξάγονται στην Ουκρανία λόγω του στρατιωτικού νόμου.Ο Τρουχάνοφ είχε καταδικάσει το ουκρανικό κίνημα της «» που άρχισε το 2014, όταν η Μόσχα κατέλαβε και προσάρτησε την Χερσόνησο τηςκαι το οποίο αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022.