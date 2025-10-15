Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον δήμαρχο Οδησσού επειδή φέρεται να είχε ρωσική υπηκοότητα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον δήμαρχο Οδησσού επειδή φέρεται να είχε ρωσική υπηκοότητα
Επικεφαλής στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού τέθηκε ο μέχρι πρότινος κυβερνήτης της περιοχής του Ντνιπροπετρόφσκ, Σέρχιι Λισάκ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέθεσε σήμερα την ηγεσία της πόλης-λιμάνι της Οδησσού στην Μαύρη Θάλασσα σε ένα πρώην κυβερνήτη, αφότου ανακάλεσε την υπηκοότητα του πρώην δημάρχου, προκαλώντας αυτόματα την παραίτηση του.
Ο διορισμός του Σέρχιι Λισάκ, που ήταν κυβερνήτης της περιοχής του Ντνιπροπετρόφσκ, έγινε μία ημέρα μετά την απομάκρυνση του δημάρχου Γκενάντι Τρουχάνοφ, επειδή φέρεται να είχε ρωσικό διαβατήριο.
Ο Λισάκ θα ηγηθεί της νεοσυσταθείσας στρατιωτικής διοίκησης, η σύσταση της οποίας συνιστά συνήθη πρακτική σε περίοδο πολέμου που δίνει στον πρόεδρο μεγαλύτερες εξουσίες πάνω στις τοπικές αρχές, αλλά η οποία έχει επικριθεί από ορισμένους αντιπάλους του ως αντιδημοκρατική.
Ο Τρουχάνοφ, ο οποίος είχε εκλεγεί για πρώτη φορά το 2014, έχει αρνηθεί ότι έχει ρωσική υπηκοότητα και είπε ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη. Εκλογές επί του παρόντος δεν διεξάγονται στην Ουκρανία λόγω του στρατιωτικού νόμου.
Ο Τρουχάνοφ είχε καταδικάσει το ουκρανικό κίνημα της «απορωσικοποίησης» που άρχισε το 2014, όταν η Μόσχα κατέλαβε και προσάρτησε την Χερσόνησο της Κριμαίας και το οποίο αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022.
