Πτώση ελικοπτέρου σε παραλία στο Λος Άντζελες - Τρεις τραυματίες στο έδαφος, δείτε βίντεο

Οι επιβαίνοντες επέζησαν και βγήκαν χωρίς βοήθεια από τα συντρίμμια

Τρεις άνθρωποι χρειάστηκαν νοσηλεία έπειτα από συντριβή ελικοπτέρου κοντά στο Χάντινγκτον Μπιτς, νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα, βράδυ στην Ελλάδα).

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης KLTA ανέφερε ότι οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν ζωντανοί από το ελικόπτερο, αλλά τρία άτομα που βρίσκονταν στο δρόμο τραυματίστηκαν.





Βίντεο αυτοπτών μαρτύρων δείχνουν το ελικόπτερο να κινείται ανεξέλεγκτα πριν πέσει στο έδαφος.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τα αιτία της συντριβής.
