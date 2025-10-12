H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Πτώση ελικοπτέρου σε παραλία στο Λος Άντζελες - Τρεις τραυματίες στο έδαφος, δείτε βίντεο
Οι επιβαίνοντες επέζησαν και βγήκαν χωρίς βοήθεια από τα συντρίμμια
Τρεις άνθρωποι χρειάστηκαν νοσηλεία έπειτα από συντριβή ελικοπτέρου κοντά στο Χάντινγκτον Μπιτς, νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα, βράδυ στην Ελλάδα).
Το τοπικό μέσο ενημέρωσης KLTA ανέφερε ότι οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν ζωντανοί από το ελικόπτερο, αλλά τρία άτομα που βρίσκονταν στο δρόμο τραυματίστηκαν.
Βίντεο αυτοπτών μαρτύρων δείχνουν το ελικόπτερο να κινείται ανεξέλεγκτα πριν πέσει στο έδαφος.
Οι Αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τα αιτία της συντριβής.
WATCH: Man nearly hit by helicopter during crash near Los Angeles pic.twitter.com/TPpIMvPGqd— BNO News Live (@BNODesk) October 11, 2025
UPDATE: At least 3 people taken to hospital after helicopter crash in Huntington Beach near Los Angeles pic.twitter.com/utCzHBQgs4— BNO News (@BNONews) October 11, 2025
HUNTINGTON BEACH HELICOPTER ACCIDENT 😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/DxsHyn40rX— sip this ☕️ (@sipthisteaaaaa) October 11, 2025
This helicopter just crashed in Huntington Beach during a filming for a movie. I saw a part come off of the helicopter and it’s spent a couple of times and slammed into the bridge and threw the palm trees. Pretty scary and no idea the condition of the pilot. pic.twitter.com/hoeN48ZHUI— Tim Robinson (@TimSmithers7) October 11, 2025
